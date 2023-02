"Sonso", "venenoso", "grosseiro". Jogo da Discórdia acirra rivalidade entre participantes

A- A+

A famosa reunião de condomínio do BBB acirrou os ânimos dos participantes nesta segunda-feira (6). O apresentador Tadeu Schmidt anunciou: O jogo da discórdia de hoje é um clássico: é para falar de algo atual, sentimento de hoje". Sendo assim, cada participante precisou escolher duas placas e colocá-los na cabeça de dois participantes. Quem abriu os trabalhados foram os emparedados: Gabriel, Cezar Black e Tina.





Gabriel escolheu Ricardo como o mais "Grosseiro". "Ele é grosso sem necessidade, às vezes", argumentou. A segunda placa de"Sonsa" foi para Paula. "Ela quer estar bem com todo mundo (...) mas isso pode ser visto como uma pessoa sonsa". Já Cezar Black segurou a placa "mosca morta" e fixou em Aline. "Ela sempre está de bem com todo mundo, acaba não sendo alvo de ninguém". A segunda placa "O dono da casa" foi para Ricardo, justificando várias situações em grupo dentro do BBB 23, a exemplo do caso do fio dental.

Já Tina escolheu Cara de Sapato como "mentiroso", apontando como exemplo o fato de ele a excluir no Cinema do Líder. A placa de "Fraco" foi para Marvvila. "Porque ela já me disse não saber como jogar este jogo". Amanda prosseguiu e colocou a placa "Covarde" em Gabriel Santana, justificando a escolha do brother no nome dela para o paredão.

Ela seguiu com "Venenoso" para Fred. Larissa também foi direto na placa "Venenoso" para colocá-lo em Cristian. A justificativa foi o emoji de cobra que a sister recebeu nesta segunda (6), além de questionar o fato de Cristian "falar do próprio grupo o tempo todo". Para Paula, a sister manteve a placa de "sonso".

Guimê foi na placa "Covarde" para Cezar Black. "quando a gente entra aqui na casa, a gente tem que ter consciência em tudo o que a gente fala", justificou, falando das atitudes do baiano diante do grupo. A opção de "Sonso" foi para Gabriel Santana.

Ricardo prosseguiu com a placa de "Mosca morta" para Cezar Black. Em seguida, foi em Gabriel Santana para colocá-lo como "Sonso". Aline foi na opção de "Fraco" para Cezar Black. "Seu jogo é repetitivo, incosistente e incoerente. Muito morno", colocou. Para GAbriel, a sister manteve a opção de "Sonso".

Cara de Sapato foi na placa

