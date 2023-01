A- A+

BBB 23 Jogo da Discórdia: Boninho dá pistas de como será a dinâmica desta segunda-feira (30) Em suas redes sociais, diretor do programa falou sobre a dinâmica da "reunião de condomínio"

Com ânimos exaltados pela formação do Paredão, a expectativa é alta para o Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (30). Em uma postagem enigmática nas suas redes sociais, Boninho deu um spoiler sobre como será a dinâmica desta terceira reunião de condomínio.

"Hoje o Joguinho da Discórdia promete!", disse Boninho em um vídeo em que faz um gesto com a mão. Na legenda, o diretor do programa deu outras pistas "Vai ter pressão, grupo separado… e hummmmmmm #jogodadiscordia ", postou.

Jogo da Discórdia

Esta ser´a terceira reunião de condomínio do BBB 23, a primeira após a volta de Fred Nicácio à competição, e com Gabriel, Domitila Barros e Cezar Black no Paredão. O aguardado Jogo da Discórdia começa ao vivo às 22h25, logo após a novela Travessia.

Na dinâmica da semana passada, os brothers escolhiam as pessoas que eram sua maior prioridade no reality show e davam bombas àqueles de quem gostariam de ficar longe. Gabriel foi o participante que mais recebeu bomba. Ao todo, foram 10 bombas, disparadas contra ele por Key Alves, Marília, Marvvila, Gabriel Santana, Sarah, Gustavo, Cezar, Cristian, Domitila e Fred Nicácio. Não à toa, ele está no paredão desta semana.

