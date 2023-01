A- A+

BBB23 Jogo da Discórdia: em meio a tretas, brothers escolhem com quem querem chegar à final Dinâmica realizada nesta segunda-feira (23) trouxe as tretas esperadas de um Jogo da Discórdia do BBB

Embora Tadeu Schimdt tenha inicialmente dito aos brothers que o Jogo da Discórdia seria tranquilo, não foi bem assim que a dinâmica se encaminhou e, que bom, porque se tem uma coisa que os fãs do BBB esperam nas noites de segunda-feira do reality, é a tal da treta entre os confinados.



Numas espécie de formação de pódio, os participantes deveriam escolher três placas: a primeira, "Juntos na Final", consistia na escolha sobre com quem o brother ou sister gostaria de chegar até a final do programa. Jás as outras duas, com o desenho de uma bomba, servia para revelar quem eles queriam distantes - MC Guimê e Gabriel, foram os "menos queridos" pela maioria.



Diferente de xxxx, que foi contemplado com 300 estalecas, dentro d aregra de que ao final, o/a participante que recebesse o maior número de plaquinhas "Juntos na Final", ganharia o bônus. Ficaram com a benesse as sisters Key Alves e Sarah Aline.





Confira as escolhas de cada um dos participantes, em noite de Jogo da Discórdia:



- A jogadora de vôlei Key Alves deu o start no jogo e fez as seguintes escolhas



Juntos na Final: Gustavo

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: MC Guimê



Na justificativa da escolha do cowboy Gustavo, com quem ela mantém um affair na casa, Key afirmou que confia nele de olhos fechados e que ele tem o melhor coração que ela já viu.



Já sobre as bombas, a escolha por Gabriel se deu, segundo ela, por situação de jogo que o fez afastar-se dela. Quanto a Guimê, a sister disse que ele usou palavras erradas para ela, na festa da última quarta-feira (18).

Em resposta, Gabriel voltou com um "você mente na cara dura, Key".

- Marília veio logo a seguir e escolheu



Juntos na Final: Fred Nicácio

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Paula

Para Marília, é uam honra estar ao lado de Fred. E sobre as escolhas das bombas, a maquiadora justificou que enxergou em ambos, desde o segundo dia do programa, tiveram olhares e atitudes para ela de reprovação.



Entre os dois que levaram bomba, Paula foi a que mais se exaltou - esquecendo, até, que estava ao vivo, ela não poupou palavrões, fato que levou Tadeu a relembrar de que o programa estava ao vivo. "Gente que é debochada eu não dou conta", respondeu Paula.

- A seguir, Bruna Griphao fez suas escolhas

Juntos na Final: Larissa

Bomba 1: Key

Bomba 2: Gustavo

Sobre Larissa, Bruna disse que a sua melhor amiga do lado de c;a do mundo, deve estar com ciúmes da relação dela com a sister.



Já sobre o casal que levou as bombas, a atriz destacou que a jogadora de vôlei não podia ter debochado da sua dor - em referência ao momento pelo qual passou, após Tadeu ter alertado sobre a forma agressiva que o seu affair, Gabriel, estava lhe tratando.

Key, na manhã seguinte, enviou torpedo para o seu cowboy, agradecendo por ele respeitá-la. Fato que Bruna entendeu como falta de respeito com a dor que ela estava passando pelo ocorrido com Gabriel.

Ricardo foi o próximo brother a fazer suas escolhas



Juntos na Final: Fred

Bomba 1: Marília

Bomba 2: Fred Nicácio

Sobre Fred, Ricardo afirmou que aprende com ele só em observá-lo. Já sobre as bombas, a justificativa serviu tanto para Marília quanto para Nicácio: a comemoração dos dois logo a seguir à fala de Tadeu, sobre as agressões de Gabriel a Bruna Griphao.



"Nós nos sensibilizamos com a agressão que Bruna sofreu, mas eu não posso anular minhas emoções e ali eu tive a alegria de ter tirado o monstro de mim", defendeu-se Fred ao se remeter ao momento de tirar a roupa do monstro.

Na vez de Fred , ele escolheu

Juntos na Final: Ricardo

Bomba 1: Domitila

Bomba 2: Cristian

Segundo Fred, Ricardo foi o cara que o ajudou "a realizar o sonho de entrar no BBB e ganhar uma prova de resistência". Já sobre as escolhas nas bombas, a justifictaiva para o casal veio com a clássica "falta de tempo para trocar ideias".

Marvvila, Gabriel Santanna e Sarah Aline foram, respectivamente, os participantes que vieram a seguir com suas escolhas:

Marvvila

Juntos na Final: Sarah Aline

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Guimê

Gabriel Santanna:



Juntos na Final: Sarah Aline

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Guimê

Sarah Aline

Juntos na Final: Marvvila

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Guimê

Gabriel

Juntos na Final: Paula

Bomba 1: Marília

Bomba 2: Fred Nicácio

Chegada a vez de Gabriel na "brincadeira", o brother aproveitou para pedir desculpas às mulheres da casa e às mulheres do Brasil, pelo fato ocorrido com Bruna Griphao.



Entre outras coisas, ele pediu para que ninguém viesse passar pano no que ele fez, e levantou a possibilidade de se tornar um mártir para outros homens, do lado de cá.

"Quero ser usado como mártir para que outros homens sejam influenciados pelo meu erro, para não repetirem o meu erro", afirmou.



Siga acommpanhando as escolhas dos demais participantes na dinâmica:



Larissa

Juntos na Final: Bruna

Bomba 1: Key

Bomba 2: Gustavo

Gustavo



Juntos na Final: Key Alves

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Guimê

MC Guimê

Juntos na Final: Tina

Bomba 1: Fred Nicácio

Bomba 2: Key Alves

Tina

Juntos na Final: MC Guimê

Bomba 1: Domitila

Bomba 2: Marília

Aline Wirley

Juntos na Final: Bruno

Bomba 1: Domitila

Bomba 2: Marilia

Bruno

Juntos na Final: Aline Wirley

Bomba 1: Domitila

Bomba 2: Fred Nicácio

Paula

Juntos na Final: Gabriel

Bomba 1: Marília

Bomba 2: Fred Nicácio

Cezar

Juntos na Final: Cristian

Bomba 1: Tina

Bomba 2: Gabriel

Cara de Sapato

Juntos na Final: Amanda

Bomba 1: Fred Nicácio

Bomba 2: Marília

Cristian

Juntos na Final: Cezar

Bomba 1: Fred

Bomba 2: Gabriel

Domitila

Juntos na Final: Key Alves

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: MC Guimê

Amanda

Juntos na Final: Cara de Sapato

Bomba 1: Fred Nicácio

Bomba 2: Marília

Fred Nicácio

Juntos na Final: Domitila

Bomba 1: Gabriel

Bomba 2: Ricardo

