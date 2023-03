A- A+

bbb 23 Jogo da Discórdia no BBB 23 tem tretas intensas entre os participantes Confira um resumo do que rolou na noite de segunda-feira (6)

As emoções dos brothers do BBB 23 estão a flor da pele. Na noite de segunda-feira (6) rolou mais um Jogo da Discórdia com "tiro, porrada e bomba" e muitos assuntos foram abordados na dinâmica. Um verdadeiro fogo no parquinho!

Os brothers tiveram que montar os seus pódios e escolheram as duas pessoas que gostariam de chegar à Final, sem uma ordem de preferência. Cada pódio formado teve que escolher entre os outros pódios aquele que tinha a pessoa mais fraca e definir um castigo: tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo.

Guimê x Key

O jogo começou com Guimê e Ricardo chamando Key Alves para o "castigo". O cantor afirmou que a sister já se considerava campeã do programa. “Ela acabou tropeçando na própria arrogância”, disse o brother. Key Alves afirmou que também acha o jogo de Guimê sujo: “São verdades que a gente vai saber lá fora”, concluiu. Por fim, a jogadora de vôlei disse que nunca se achou "mais campeã" que os outros participantes.

Cézar Black x Marvvila

O pódio Cézar Black, Key Alves e Domitila Barros escolheu Marvvila como a mais fraca. O brother chamou a cantora de traidora e criticou a sua postura diante da formação do Paredão no último domingo (5). “Você teve a oportunidade de tirar a Sarah do Paredão, porque a Sarah foi colocada para proteger você. Você falou que não poderia fazer nada, mas você poderia. Você não foi fiel à sua amiga e foi traidora nesse momento", disparou o brother. "Você é um arregão", disse a cantora.

Retribuindo a treta, na vez do trio Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline, eles escolheram Cezar como o mias fraco. O enfermeiro disse que ninguém obrigou Marvvila a votar em Larissa, que o voto tinha sido decidido em grupo e que ela tinha aceitado, mas na hora da votação, a cantora optou por votar em Amanda. Cezar também voltou na questão de Sarah Aline estar na berlinda por causa dela. “Se a Sarah está no Paredão hoje é porque você não virou para o Fred e falou: 'Não me proteja, não bote minha amiga no Paredão no meu lugar'. Você não teve essa coragem”, reforçou.

Sarah Aline x Fred Desimpedidos

Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana escolheram mais uma pessoa, Fred. Sarah afirmou que o brother "pipoca" no jogo e criticou a indicação dele como Líder. Fred se defendeu dizendo que foi extremamente sincero com a sister e alfinetou suas alianças: "Olha a quem vocês se apegaram, olha o que eles fizeram com a Marvvila. Põe a mão na consciência”, desabafou. A psicóloga não aceitou a justificativa de Fred e os dois iniciaram um bate-boca forte, que até Tadeu Schmidt teve que intervir.

Key Alves x Bruna Griphao

Fred, Larissa e Bruna Griphao escolheram Key Alves como a mais fraca. A atriz e a jogadora de vôlei começaram a brigar depois que Bruna disse que Key se aproveitou do seu momento de vulnerabilidade durante uma discussão com Ricardo durante uma ação dentro da casa.

“Você se meteu numa briga que não era sua para botar o dedo na minha cara”. A jogadora de vôlei respondeu que não agiu sem educação, mas Bruna disse que Key “gosta de ver o momento vulnerável dos outros para aparecer” no jogo.

Key Alves x Larissa

E a treta continuou entre o grupo e Key, mas dessa vez com Larissa. A personal disse que Key queria “hypar” na discussão alheia e a jogadora de vôlei rebateu. "E você, que é biscoiteira?! Se toca você, garota!", falou Key.

Ricardo x Fred Desimpedidos

A amizade entre Fred e Ricardo está abalada. Durante a segunda rodada do game, Guimê e Ricardo apontaram o influenciador como o mais fraco, mas Guimê deixou claro que não está envolvido na treta. Já Ricardo disse que o ex-aliado traiu o grupo e o chamou de "saboneteiro".

"Uma pessoa extremamente insuportável, mal-educada, despreparada, desequilibrada, que levantou a voz para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então, meu querido, impossível o Brasil gostar de uma pessoa insuportável como você”, respondeu Fred.

Cezar Black x Fred Desimpedidos

Cezar Black, Key Alves e Domitila Barros escolheram mais uma pessoa novamente e colocaram Fred no alvo. Black acusou o influenciador de ter feito um pacto com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline para proteger ele e Larissa. “Não se faça de doido, se o Alface tinha [um acordo] com o Cowboy, você tinha com eles também", afirmou Cezar. Fred garantiu que não tinha acordo de votação com ninguém e que sentia empatia pelos três.

Domitila Barros x Fred Desimpedidos

A treta ainda respingou em Domitila Barros, que criticou o discurso de Fred ao se defender das críticas de Sarah Aline. A sister pediu para o jornalista tomar mais cuidado com as suas palavras: “Chegar aqui gritando o que você acha que o Brasil é e pensa é arrogância”.

