Jogo da Discórdia reforça e expõe as tretas da casa depois da formação do Paredão

Em dia de Jogo da Discórdia, a edição desta segunda-feira (13) do BBB 23 apresentou um resumo sobre como foram a formação do paredão e todas as tretas que essa dinâmica gerou, com divisão entre os grupos, muito bate boca, troca de acusações e discórdia antes mesmo da famosa reunião de condomínio. O programa mostrou a treta de vários participantes com Cristian, que essa semana está no alvo de ambos os grupos por seu comportamento pouco confiável.





Jogo da Discórdia

Na dinâmica desta semana, os participantes precisam espetar flechas em alguém, com as frases a verde ("quer mandar em todo mundo"), vermelha "não consigo engolir" e amarela ("se esconde atrás dos outros").

Os primeiros a flecharem foram os emparedados. Amanda escolheu Fred Nicácio para espetar a flecha "não consigo engolir". "Seu jogo é desconfortável para mim, não vou ficar repetindo. Eu tentei te acssar algumas vezes e fiquei sabend que por outras pessoas que você me acha um elo frágil", declarou Amanda.



"Acho que você está equiocada em pensar que as pessoas que votaram em você foi por influencia minha. É uma percepção minha e de outras pessoas. Você levar isso pro coração é ruim. Você não é uma pessoa fraca, mas seu jogo é", respondeu Fred.

Bruno Gaga escolheu a flecha quer mandar em todo mundo. "Quando ele fez aquilo, todo mundo se sentiu traído. Quando ele usou Paula e Bruna, usou o afeto e o sentimento dela. Paula



Você fez aquele jogo maldoso e fez todo mundo do seu grupo votar em Amanda. Você jogou com maldade, com trairagem e o Brasil está vendo. Você está mesmo se queimando", atacou Bruno.



"Quando eu coloquei você no Jogo da Discórdia é porque a gente não conversava direito.



Eu me sinto culpado de uma coisa. Não de ter pedido o voto de confiança. Eu não consigo ser falso com a minha verdade. Na hora, era votar no Fred e não fiz a cabeça de ninguém para otr na Amanda, acho que não é muito coerente isso. E mandar em todo mundo não é por aí. Todo mundo quer ganhar o prêmio. Reamente traí meu grpo de falar que estava com o grupo e votar no grupo, isso eles têm razão" Eu não sou esse cara e o Brasil tá vendo a relação que eu tinha com elas.



Guimê escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio. "Eu sinto que quando ele volta (do paredão falso) tenho meu direito de achar que de certa forma



É uma estratégia de game e eu respeitei dele ter falado comigo, mas como eu falei com ele ontem, ele se esconde atrás de pessoas, não diretamente com essas palavras, achei que essa flecha era a que mais cabia no momento", disse Guimê.



Paula, a quarta emparedada escolheu a flecha "não consigo engolir" para o Cristian. O jogo aqui vira muito rápido. Então, eu vou de uma pessoa que adoro demais para uma pessoa que nesse momento não consigo engulir. Primeiro ponto, eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo, você sabe disso", disse Paula.



"Eu nunca fiz um pacto com você sobre jogo, isso foi rolando naturalmente". Você não tinha nada para me oferecer de jogo, simplesmete você ficava sozinho na casa e era isso que a gente sentia, que você não ficava confortável dentro do seu grupo. Eu não consigo engulir porque eu confiei em você e não tive essa troca. Hoje, se eu volto, por Feus, a tua vida não vai ser fácil aqui dentro, porque você vai do céu ao inferno!", ameaçou a sister.



"Eu realmente me perdi no jogo do BBB, mas eu não sou esse cara. Fui errado de misturar o jogo com as pessoas", respondeu Cristian.



Em seguida, Larissa disse que poderia escolher o Cristian, o alvo da semana da casa, mas escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para espetar Paula. "Nosso grupo confiou nela e não foi uma vez nem duas que ela passava informações para o Cristian. Ela diz que não falava sobre jogo, mas falava sim", disse.



Larissa disse, ainda, que foi ela quem levantou o nome dele no grupo para ser votado" Paula respondeu que não levou o nome dele intencionalmente. "Ele te traiu e você traiu a gente", retrucou Larissa.



"Eu não levei o nome do Cristian





