Segunda-feira é dia do famoso acerto de contas no BBB 23. O tradicional Jogo da Discórdia prometeu e cumpriu: teve muita treta entre os participantes! A dinâmica foi similar às anteriores de "tiro, porrada e bomba", mas com um adicional: o participante chamado duas vezes estaria fora do jogo, que contou com o resta 1, e terá uma incumbência no próximo domingo, que é indicar alguém ao Paredão.

Domitila disse que Black escolhe ficar só e depois se faz de vítima; Amanda disse que o principal defeito de Ricardo Alface é a sua arrogância; Larissa e Aline chamaram Domitila, eliminando de uma vez a sister da dinâmica. As duas apontaram a hipocrisia da Miss Alemanha.

Cezar Black chamou Ricardo e, consequentemente, tirou o biomédico da dinâmica desta segunda. Ele disse que Alface é incoerente. Os dois protagonizaram uma briga mais inflamada; Fred Nicácio e Marvvila indicaram Amanda de uma só vez. Automaticamente, a médica foi eliminada do jogo da discórdia. Defeito? Eles apontaram hipocrisia e incoerência da sister.; Bruna puxou Sarah para a dinâmica. A atriz disse que Sarah não sabe lidar com os conflitos do reality show; Sarah refutou a crítica a Bruna, dizendo que a sister não entende o que ela mesma fala.

Larissa disse que Marvvila é muito influenciável; Aline foi a segunda a falar sobre Cezar Black e eliminou o brother da dinâmica. De acordo com a ex-Rouge, o enfermeiro é incoerente; Fred Nicácio chamou Bruna e a colocou como explosiva e agressiva; Marvvila disse que falta humildade em Larissa; Sarah afirmou que Larissa não consegue se posicionar.

Marvvila foi a última a sobrar na dinâmica do Jogo da Discórdia de hoje e ganhou o poder de indicar alguém ao próximo Paredão do BBB 23.

