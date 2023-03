A- A+

Como já é tradição no BBB 23, dia de segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia. No último (27), os brothers da casa mais vigiada do Brasil tiveram que dar plaquinhas para dois participantes: uma com "menos importante" e outra com "mais importante". Confira o que cada um nomeou na sua escala de prioridade dentro do BBB 23:

Ricardo:

Mais importante: Sarah Aline. "A gente aprende com comportamento. Você tem um comportamento incrível...a minha melhora aqui no programa devo muito a você", disse Alface.

Menos importante: Amanda. "Quando estava no Quarto Deserto, você falou que era injusto eu ter conexão com outro grupo. Quando eu saí do quarto de traidor, você falou que eu tive atitudes de traidor. Se você não acha que eu não tenho motivos para votar em você...". Amanda rebateu relembrando os momentos mais tensos entre eles.

Amanda:

Mais importante: Aline Wirley. "Você foi abrigo para mim nos dias mais chuvosos. Tudo que você faz é com coração". Aline chora com a declaração.

Menos importante: Ricardo. "Acho que ele acaba se perdendo nas próprias jogadas".

Domitila Barros:

Mais importante: Fred Nicácio. "O Sol voltou! Ele cuida de mim, ele fala com a minha mãe...tenho certeza que não estaria aqui, correndo e forte, se não fosse pelo Fredão. É a minha metade".

Menos importante: Bruna Griphao. "Você me vetou várias vezes, me colocou no Paredão com o argumento de que segue o seu coração (...) Eu acreditava que você ia me colocar no Paredão por todas as falas... Fiquei chocada de você ter votado na Marvvila e não em mim".

Bruna rebate. "A gente joga com estratégia. Nossa estratégia era colocar alguém que não tinha ido no Paredão...você continua como opção de voto".

Cezar Black:

Mais importante: Fred Nicácio. "Ele supriu o ponto de ter um grande amigo. Me trouxe luz, companheirismo, sabedoria. Me senti muito sol e você foi o sol que brilhou meus dias na escuridão".

Menos importante: Aline Wirley. "Tentamos algumas vezes, mas não temos uma afinidade excelente. Foi colocada uma grande responsabilidade nela de cuidar...ela tirou o foco no jogo dela para dar carinho para as pessoas".

Aline Wirley rebate. "O peso é porque eu sou uma mulher preta. A nossa desconexão começa na conversa na piscina, quando eu disse que você tem atitudes machistas..".

Sarah Aline:

Mais importante: Marvvila. "Ela consegue ver nas pessoas o que elas têm de mais precioso. Consigo aprender muito com ela, na sua essência".

Menos importante: Bruna Griphao. "Vejo você mensurar a sua intencionalidade das pessoas, mas a sua...se torna incoerente".

Bruna Griphao rebate. "Eu entendo que eu julguei e fui julgada. Mas consigo ver meus erros, é uma característica minha que eu me orgulho".

Marvvila:

Mais importante: Sarah Aline. "Ela é uma mulher incrível, muito forte, sabe acolher muito bem. Se posiciona e passa muita força para quem está perto dela".

Menos importante: Amanda. "Quando a gente chegou, a gente não teve tanta troca. Mas vi ao longo do jogo...Quando a gente acusa alguém de algo, a gente tem que se olhar muito no espelho. Isso pesa muito para mim esse julgamento".

Marvvila rebate. "Acho que você me trouxe aqui pelo motivo de te colocar no Paredão...".

Placar final do Jogo da Discórdia:

Mais importante: Fred foi considerado por 3 pessoas;

Menos importante: Amanda foi considerada por 4 pessoas;

Quem não foi considerado mais importante: Cezar Black, Gabriel Santana e Ricardo. Cezar também não foi considerado menos importante.

