Jogo da Discórdia tem sorteio de placas positivas e negativas; confira como foi a dinâmica

A- A+

Depois de mostrar um resumo das movimentações dos emparedados na véspera de mais uma eliminação, o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (20), realizado na sala da casa, consistia em sortear placas com palavras positivas e negativas e atribuir a participantes da casa.



Cada integrante sorteava um tema positivo na urna preta, entregando para a pessoa que achava que merecia o tema, fazendo o mesmo em seguida, com o tema negtivo da urna azul. Em cada uma das placas, precisava explicar o motivo da escolha, com dois minutos para ambos falarem, o acusador e o acusado.



Domitila iniciou a dinâmica, sorteando a palavra "humilde", que decidiu entregar a Gabriel. "Gabirel está comigo ensse paredão, muitas emoções. É muito especial aqui nesse jogo. Ele sempre me deu a mao e não soltou mais. E com todo mundo da casa pode provar que é muito humilde", elogiou.

"A maior decepção" foi a palavra negativa sorteada pela recifense. "Para mim essa é muito difícil por que eu não criei muitas expectativas. Eu vou dar para a Bruna. Sobre minha decepção não é nada pessoal. Teve uma fase no jogo que tínhamos uma base, bem no começo do jogo. No decorrer do jogo aconteceram várias coisas que foram destruindo cada vez mais essa relação", criticou. "Desde as primeiras semanas tivemos problemas e situações que deiaram nossa relação cada vez mais difícil", reconheceu Bruna.



Em seguida, Fred sorteou a palavra "coração". Ele escolheu entregar para Amanda. "Ela é coração porque é um presente que eu ganhei aqui. É uma das pessoas mais doces que eu já conheci na minha vida. E todas as vezes que a gente se juntou para falar dos filhos e da vida ela colocou o coração na frente", disse.



"Arrogante" foi a placa sorteada por Fred e entregue para Ricardo Alface. "As atitudes que você tinha dentro de casa. Voce extraiu de mim um lado que eu achei que nem tinha aqui". Ao usar o tempo de fala para pedir desculpas e dizer que a placa servia mais para ele do que para Alface,por suas atitudes para o brother, Fred foi repreendido pelo apresentador, que disse que não era o momento de pedir perdão, mas de criticar.



Ele pediu desculpas. E disse que a placa serve muito mais pra mim do que para você.



Ele teve atitudes dentro da casa que foram arrogantes, tanto comigo quanto com outros da caa, mas eu não queria ser repetitivo trazendo coisas que já falamos. Até pelo seu jeito impulsivos. De quando pessoas o atacam ele explode mesmo.



Nãos eria arrogância, seria minha form,a de me defender. E eu dou ate de volta a palavra arrogante para você, ao vc dizer que pessoas sairam por miinha causa.



Gabriel sorteou a palavra "favorito" e escolheu Alface. "Eu vejo movimentaçoes do Facinho de muito posicionamento, desde o início do jogo. (...) um cara que se compromete no jogo e é coração para caramba". Tenho convicção que é o anti-herí dessas edições. Ele é o cara que mais tem vontde de jogar aqui dentro e jogar com todas as forças que ele tem.



Gabriel sorteou a palavra "insensível" e escolheu Fred. "Eu não gosto de categorizar pessoas com adjetivos, gosto de categorizar atitudes. A partir das liderana ele tomou atitudes insensíveis, primeiro com a sarinha, com a indicação ao paredão. (...) Faltou sensibilidade dele de entender a revolta dela.



Fred discordou e disse que a escolha na Sarah foi muito da minha sensibilidade e do meu coração. Tive essa sensação de protegê-la", disse. Segundo ele, só depois ele entendeu que a colocou em uma situação delicada com a indicação.



Aline sorteou a palavra "protagonista" e entregou a Bruna. "A gente se acompanhamuito aqui dentreo. Entramos aqui e a gente se afinou muito. O mais bonito dela é que ela tem uma capacidade de ouvir muito. De ouvir, de acolher e tentar transformar"



Na palavra negativa, Aline sorteou "figurante". Ela entregou para Marvvila. "Não é uma placa fácil de te dar pq nos últimos dias te vejo mais presente, mas durante muito tempo te vi figurante".



"Respeito vc sentir isso, ams como já conversei, vim aqui para ser eu mesmo, ser verdadeira e não forçar nada só para ter um momento de protagonismo" . Aline então disse que ela também via essa falta de protagonismo nas votações e Marvvila disse que assim como ela, todos votaram em grupo.



Bruna deu a placa "grata surpresa" para Aline, devolvendo o elogio. "A gente veio se afinando no jogo em uma relação muito bonita de amizade. Ela sempre teve um olhar carinhoso para falar comigo e sempre cuidou de mim e é uma mulher muito incrível". Já a placa "não ganha", Bruna dorou a pílula e disse que não achava que todos mundo tinha a mesma chance de ganahr. Tadeu a repreendeu e solicitou que ela dissesse o nome de quem ela acha que não ganha. Ela entregou a "Domitila. "Apesar de eu saber que você tem o seu lado muito positivo.



Eu sempre que você voltou de muitos paredões e isso pode ser um tiro no meu prpoprio pé, mas eu senti você muito arrogante e me senti muito atacada e até odiada por você em falas que eu achava muito desnecessárias.



Eu vou falar para voce. Eu vim aqui para concorrer pau a pau com voce olho no olho e nunc. Vou deixar esse jogo desconfortável para quem eu achar que merece ser desconfortável. Eu naõ quro ganhar os corações da casa, eu quero ganhar o coração do Brasil. Eu jamais tive a arrogãncia e audácia. Se vc tivesse assado por sete paredões, você entederia minha situação.



Marvvila sorteou a palavra "favorito" e entregou a Aline. Ela sempre com palavras acolhedoras, aberta a ouvir o outro lado, entender. Ela é favorita por isso. Além de ser uma pessoa incrível e com caráter incrivel, sempre deu a cara a tapa. Já a palavra negativa foi "arrogante". Ela escolheu Cezar Back. "Por conta das últimas situaões que aocnteceram Eu faquei muito chateada porque ele falou coisas muitos ruinspra mim. (...) quando a pessoa vai magoar alguém, tem que estar disposta a ouvir.



Cézar "Acho que uma pessoa arrogante não reconhece quando ela pode passar dos limites. A maioria daqui que estava fragilizado, eu sempre me despus a ajudar". Não entendo de onde ver essa arroganca. MEu problema com você foi pontual, ua questçao de jogo Vcê fez uma jogada que para mim foi traição.



Amanda sorteou a palavr "grata surpresa" e também entregou a Aline. "Desde que entrmaos na casa, ela tem um olhar muito cuidadoso de tentar enteder tudo que se pasa, sempre commuito carinh. Muitas vezes vc valifou coias que eu falo quando outros invalidaram. "Maior decepção" foi a placa negtiva que ela sorteou. "Estava com medo de pegar essa daqui. Vou dar a maior deceção pro Facinho. É uma pessoa que eu não voto, ams a gnte discorda de mutias coisas. durnte muito tempo do jogo tivemos coisas em comum, mas temos atitudes diferentes. Fui te defender em ua situação evocê me inativou. Você acaba machucando as pessoas e eu su uma dessas pessoas



"No momento que você veio colocar seu ponto de vista, era um momento que eu estava trocando farpas com o Sapato. E o outro foi no Jogo da Discórdia. Existe momentos para falar com pessoas, e qundo a gente está apanhando é o omomento errado", Alface



Sarah sorteou "protagonista" e entregou para a Domitila. A Domi desde o inicio conseq=gui conhecer numlu gar que pocas pessoas acessaram Exstem pessoas que por terem sua luta e assumem isso exisgem muita corgem. Ela totrouxe a essencia dela. A palavra negativa de Sarah foi "não ganha" e ela entregou ao Fred. Para ele é muot dificil entender o quanot ele foi insensível na nossa situção. A partid o momento que pssoas mostram, até a pessoa que ficou insatisgfeita na situação foi incoerente, isso faz com que vcê pegue suas palavras, amarre numa corda e tchau.



Quando vcoê conseguiu ver na minha indignação e no meu olhar maldade, isso foi uma insensibilidade. Nossas escolhas é que trazem nosso melhor e nosso pior.



Eu não sou uma pessoa insensível, amas as atitudes podem ter soado insensíveis. Aqui a gente mexe as pesças, mas as peças são pessoas. Esse foi o problema.













































as duas que receberem mais plaquinhas de protagonista recebeu um jantar de pizza especialmente preparado no jardim da casa.



Hoje tem Jogo da Discórdia no BBB 23. Os brothers não sabem ainda o que esperar da dinâmica desta segunda, 20/3, mas já especulam o que vem por aí. Será que teremos mais um “Tiro, Porrada e Bomba”?

Mais cedo, Fred revelou que não está muito no clima para a dinâmica - “Estou mal para isso” - e até avaliou sua trajetória na casa: “Cheguei ao meu limite”.

Veja também

BBB 23 Domitila ironiza integrantes do Fundo do Mar: "Só tem vítima nesse programa"