Jogo da Discórdia tem "torta de climão" na cara e muita pressão entre os participantes

Na terceira “reunião de condomínio” do BBB 23, nesta segunda-feira (30), os participantes foram colocados em uma dinâmica em que não faltaram pressão e enfrentamento. Como havia anunciado nas redes sociais pelo diretor do programa Boninho, o Jogo da Discórdia teve direito até a “torta de climão” na cara.

Com ânimos exaltados pela formação do Paredão, a expectativa era alta para a dinâmica, e os grupos passaram o dia bolando estratégias para esse enfrentamento do ao vivo.

Dinâmica

No primeiro Jogo da Discórdia após a volta de Fred Nicácio à competição, e com Gabriel, Domitila Barros e Cezar Black no Paredão, o ambiente estava propício para as tretas.

Para a dinâmica, os participantes precisaram se dividir em três grupos de sete pessoas. Cada grupo ficou com uma cor de colete. Quem tivesse usando lente de contato ou óculos foi orientado a deixá-los na casa.

Embora estivessem divididos em grupo, os jogadores jogavam individualmente. Cada jogador escolhia um adversário entre os 14 dos outros dois grupos. No centro do gramado, o acusador falava o motivo para chamar a pessoa e um dummie dava uma tortada na pessoa escolhida. Depois, ela escolhia uma pessoa do grupo restante para dizer quem era a pessoa "menos confiável". Apenas nessa segunda rodada, os emparedados poderiam ser chamados para tomar torta.

Fred levou torna na cara por Bruno Gago não achá-lo confiável

Cara de Sapato chamou Fred Nicácio. “Houve um desencontro de informações sobre o que eu falei, o que ele viu e o que o Black entendeu. E isso me deixou um pouco chateado e constrangido por conta disso” “Eu senti que em alguns momentos ele era indiferente comigo”. O Dummie, então, jogou a torta na cara de Fred.

“Eu acho que esse telefone sem fio é inevitável de acontecer porque as interpretações são muito individuais do que a gente ouve e do que a gente fala”, disse ele, depois de mencionar o episódio do fio dental, em tom de brincadeira.

Sapato continuou e escolheu do grupo azul quem não é confiável. Ele escolheu a Marvvila. “A maioria das pessoas são do meu grupo. A Marvvila a gente troca mais nas festas mas a gente não troca muito”. O Dummie, então, tacou a torta na sister.

“Eu gosto muito do Sapato, mas a gente não troca informações sobre o jogo mesmo. E ele também não seria confiável para mim”.

Bruno Gago escolheu Fred Nicácio, dizendo que eles não têm afinidade, trocas de olhares e “a conexão que não bateu”.



Depois, Key chamou Larissa como alvo e disse que Guimê não é confiável. Em seguida, Larissa revidou a torta de Key a colocando como alvo e aproveitou a oportunidade para que Gabriel sujasse a cara de torta, o colocando como "não confiável".



Em seguida, Aline chamou Gabriel Santana como alvo e disse que Alface não é confiável. Cristian chamou Fred como alvo e colocou Bruno Gago como "não confiável".

Ricardo foi alvo de Marvvila

Na sequência, Bruna Griphao escolheu Marvyla como alvo e Domitila como "não confiável". "Ela falou que ela gostava muito de mim e tentou me proteger no outro jogo da discórdia para não me vitimizar mais" "na primeira chance no ao vivo, a primeira coisa que la diz é que 'não estou aqui para falar de relacionamentos abusivos', argumentou Bruna sobre Domitila não ser confiável.



"Bruna, nem sempre é sobre você,você não é o centro do universo. Ontem no ao vivo, não era sobre você, era sobre meu adversário. (...) Eu me prometi que não vou mais dar palco para isso e não vou discutir mais sobre o assunto", retrucou Domitila.



Depois, Sarah escolhei Amanda como alvo e Cézar como “não confiável”. Fred escolheu Bruno Gaga como alvo. “Quando eu voltei do paredão falso voltei com muitas informações. é muito nítido ver como o comportamento do Bruno é ácido e azedo. Como ele faz comentários maliciosos e depois vai rir com essas pessoas” “O que eu vi falar sobre pessoas do meu grupo e do seu grupo não condiz com o que você fala. Essa coisa de ser brincalhão não é verdade”, alfinetou Fred. “Eu sei o que eu falo e eu só falo verdades”, respondeu Bruno.

Depois, Fred escolheu Cara de Sapato como “não confiável”, lemrbando de uma cena que viu no Quarto Secreto em que ele sonegou informações de Bruna Griphao, apesar dela ser do seu próprio grupo. “O grupo deles está com minigrupos dentro do grupo. Eles estão entre eles escondendo informações entre as pessoas”, disse. CAra de Sapato lembrou do "telefone sem fio" provocado por Fred envolvendo Cézar, que gerou desconforto entre eles. Pediu que ele revelase oq ue ele teria escondido de Bruna, mas Fred preferiu não dizer.



Ricardo escolheu Marvvila como alvo. "Não vi você jogar em nenhum momento. Ela me deu a deixa de que ela prefere a festa do que o jogo, então ela virou o meu alvo", disse o brother.



"Quando eu falei aquilo foi de brincadeira, não foi para enfrentar ninguem. Curtir eu posso curtir com quem quiser, jogar, não vou jogar com você porque você não é do meu grupo", respondeu a cantora.



Depois, Ricardo escolheu Fred Nicácio como "não confiável"., Marvvila chamou Ricardo como alvo e Cézar como "não confiável" e o jogo da discórdia seguiu com trocas de tortas na cara.

