BBB23 Jogo da Discórdia foi aberto com versão light e "sementinha" plantada Dinâmica consistiu em apontar a dupla com maior sintonia na casa

Uma versão mais light como nominou o proprio Tadeu Scmidt, abriu o primeiro Jogo da Discórdia do BBB23 na noite desta terça-feira (17).



A brincadeira consistiu em fazer com que cada dupla apontasse as duplas de mais e de menos sintonia na casa, por meio de sorteio realizado pelos imunizados Fred e Ricardo, via plaquinhas.



A dupla que fosse maioria na casa no quesito "mais sintonia", poderia se libertar das "algemas" e se desconectar do parceiro (a).





Fred Nicácio e Marília foram os mais sintonizados com outras duplas da casa, sendo os escolhidos por Gustavo e Key Alves e por Gabriel e Sarah Aline.

As escolhas das duplas ficaram da seguinte forma:

Dupla 1: Cezar e Domitila

Mais Sintonia: Cristian e Marvvila

Menos Sintonia: Guilherme e Tina

Dupla 2: Bruna Griphao e Larissa

Mais Sintonia: Fred e Ricardo

Menos Sintonia: Fred Nicácio e Marília

Dupla 3: Aline Wirley e Bruno

Mais Sintonia: Antônio Cara de Sapato e Amanda

Menos Sintonia: Cristian e Marvvila

Dupla 4: Gustavo e Key Alves

Mais Sintonia: Fred Nicácio e Marília

Menos Sintonia: Cristian e Marvvilia

Dupla 5: Fred Nicácio e Marília

Mais Sintonia: Gustavo e Key Alves

Menos Sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Dupla 6: Gabriel e Sarah Aline

Mais Sintonia: Fred Nicácio e Marília

Menos Sintonia: Antônio Cara de Sapato e Amanda

Dupla 7: Gabriel e Paula

Mais Sintonia: MC Guimê e Tina

Menos Sintonia: Fred Nicácio e Marília

Dupla 8: Fred e Ricardo

Mais Sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Menos Sintonia: Fred Nicácio e Marília

Dupla 9: MC Guimê e Tina

Mais Sintonia: Gabriel e Paula

Menos Sintonia: Cezar e Domitila

Dupla 10: Antônio Cara de Sapato e Amanda

Mais Sintonia: Aline Wirley e Bruno

Menos Sintonia: Cristian e Marvvila

Dupla 11: Cristian e Marvvila

Mais Sintonia: Cezar e Domitila

Menos Sintonia: Gustavo e Key Alves

