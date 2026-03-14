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oscar Jogo de Cena: Maria Fernanda Cândido comenta cena de Elza em "O agente secreto" Atriz atua com Wagner Moura e tem participação importante no longa que concorre ao Oscar em quatro categorias

A atriz Maria Fernanda Cândido tem uma participação curta, porém importante na trama de "O agente secreto". Ela interpreta Elza, uma mulher que tenta ajudar o personagem de Wagner Moura, que corre risco de vida.





Em uma das principais cenas do filme, Cândido grava o depoimento de Marcelo, enquanto ele relembra os eventos que o levaram a ser perseguido. O longa, que se passa no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, concorre ao Oscar em quatro categorias: filme, filme internacional, ator (Wagner Moura) e elenco.

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