Jogo de MC's cariocas contra paulistas provocação entre Poze e Daniel, briga em campo

A- A+

O Canindé, estádio da Portuguesa, em São Paulo, foi palco nesta terça-feira (1) da segunda edição do Desafio dos MC's — um jogo beneficente entre artistas cariocas e paulistas do funk e do trap. A partida terminou em 2 a 0 para o time do Rio, comandado pelo MC Poze. A equipe de São Paulo era liderada pelo MC Daniel.

Além de Poze, os cariocas tinham Oruam, Maneirinho, Chefin, Major RD, Negrete, Xurrasco e Matheuzinho. No lado paulista, Daniel tinha ao seu lado Livinho, Hariel, Brankim, CJota, Ryan, Chrys Dias e Cachorrera. RD e Matheuzinho marcaram os gols que deram a vitória para os visitantes. Foi uma revanche dos cariocas, que perderam a primeira partida. O confronto foi transmitido pela CazéTV.

Briga em campo

Após levar uma entrada dura, MC Hariel ficou no chão, pedindo a falta. Xurrasco aproveitou o momento para provocar o funkeiro paulista. Hariel, então, partiu para cima de Xurrasco, chegando a acertar um chute e um empurrão no influenciador. A briga foi contida pelos outros jogadores.

Depois da partida, Poze e Oruam botaram panos quentes no ocorrido. "O que aconteceu fica no campo", comentou Poze.

Provocações

Ao final da partia, MC Daniel deu entrevista à CazéTV e reclamou sobre a vitória dos cariocas. O artista afirmou que os rivais levaram jogadores profissionais para compor o time. MC Poze e Oruam, que estavam juntos após a partida, fizeram uma série de stories no Instagram debochando de Daniel. "Chora mais", disse Oruam. "A gente ganhou, estamos zoando, nosso mérito", afirmou Poze.

Volta em alto estilo

O papo sobre o jogo e as alfinetadas no time rival continuaram noite a dentro. Para voltar pro Rio, MC Poze pegou carona no jatinho de Oruam. O interior da aeronave foi cenário para mais uma série de stories, tudo regado à fast food. Vivi Noronha, namorada de Poze, também estava junto do cantor.

Veja também

MADONNA NO BRASIL Confundida com Madonna, Monique Alfradique já se fantasiou como a cantora em quadro de Luciano Huck