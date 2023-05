A- A+

TEATRO Jogo de sucesso entre as crianças, "Roblox" anima o palco do Teatro Boa Vista; confira detalhes Adaptação para o teatro é pernambuana e acontece neste domingo (21)

O espetáculo “Roblox”, inspirado na plataforma de simulação de jogos MMOSG (Massive Multiplayer Online Cocial Game) homônimo, leva ao palco personagens baseados nesse universo dos games para uma aventura, no próximo domingo (21), no Teatro Boa Vista.

A trama conta a história de um grupo de crianças que, ao sair para um inocente passeio escolar, acabam sendo atraídas para dentro de uma plataforma de games. A história se desenvolve na busca desses jovens para conseguir voltar para casa.

Os protagonistas Bacon, Tina e o Noob precisam cumprir todas as missões para vencer o Azul Babão e sua turma e voltar aos seus lares. O espetáculo leva o público a interação com os personagens e ir em busca de completar os desafios dos games no universo "Roblox".

“É uma responsabilidade grande, por isso, construímos um espetáculo que apresenta o universo Roblox não só para as crianças, mas também para os adultos, com diversas fases do jogo e com roteiro cheio de aventura e diversão”, adianta o diretor da obra, Rostan Barros.

No elenco, Anderson Cardoso, Alex Carvalho, Dayane Marcela, Vinícius Dias e Weydson Matheus. A montagem levou a adaptação de um dos jogos mais populares do mundo para estreia em Fortaleza. O espetáculo vai passar por Teresina, São Luís, Salvador, Aracajú e Maceió.

SERVIÇO:

Quando: domingo, 21, às 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife

Ingressos: Meia-entrada R$ 40,00 | Ingresso Social: R$ 50,00 +1kg de alimento | Inteira: R$ 80,00. No site.

Mais informações: @teatroboavista

