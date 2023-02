A- A+

GAMES Jogo de videogame do universo Harry Potter terá personagem trans Em 'Hogwarts Legacy' Sirona Ryan é proprietária de um pub e J.K Rowling não está envolvida no projeto

O jogo de videogame “Hogwarts Legacy”, ambientado no mundo mágico de Harry Potter, cujo lançamento acontece no dia 10 de fevereiro, terá uma personagem trans, a primeira da franquia. Segundo a "Variety", J.K Rowling, a criadora do universo e frequentemente acusada de transfobia por suas opiniões sobre a comunidade transgênero, não tem ligação com o projeto.

No jogo, que se passa no Wizarding World por volta de 1800, Sirona Ryan é proprietária do pub Três Vassouras em Hogsmeade Village. Os jogadores são informados que os colegas de Syrona levaram algum tempo para perceber que ela “na verdade era uma bruxa, não um mago”.

Em “Hogwarts Legacy”, segundo Avalanche Software e Warner Bros. Games’ Portkey Games, empresas por trás do brinquedo, os jogadores são convidados uma “jornada épica” como um aluno do quinto ano em Hogwarts, dotado de uma rara habilidade de “explorar a magia antiga e poderosa”. Numa experiência imersiva, podem vagar por Hogwarts, Hogsmeade, a Floresta Proibida e a área circundante de Overland enquanto dominam feitiços e poções como um novato.

“J.K. Rowling não está envolvida na criação do jogo”, diz o site oficial do jogo. “Embora permaneça fiel original dela, os desenvolvedores de jogos traçaram um novo território criando novas maneiras para os fãs mergulharem no Wizarding World.”

Em 10 de fevereiro, o brinquedo estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Para PS4 e Xbox One, ele chega em 4 de abril. Em 25 de julho é a vez da versão para Nintendo Switch. Nos Estados Unidos, o preço é US$ 69.99, cerca de R$ 350.

