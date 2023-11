A- A+

GAMES Game pernambucano aborda temática de pai e filho e chega para a loja do Android neste sábado (4) "O Resgate de Fárya" é uma criação de Erickson Marinho a com Viu Cine e Combogó Unicap

O jogo pernambucano, "O Resgate de Fárya", chega para os celulares Android neste sábado (4). Criado e dirigido pelo cineasta recifense Erickson Marinho, conhecido pelos projetos infantojuvenis como o média-metragem “Os Guerreiros da Rua”, a animação “Além da Lenda” e a série “Pedrinho e a Chuteira da Sorte”, o enredo foi originalmente desenvolvido para ser um curta-metragem de animação, mas, devido à natureza da história, narrada por fases, foi adaptado para um game mobile.

Desenvolvido pela Viu Cine, que cuidou da arte, trilha e animação do jogo, a obra também contou com ajuda da Combogó Unicap (extensão do curso de Jogos Digitais) responsável pelas interfaces, game design e programação.

O videogame de aventura e plataforma 2D, inspirado em clássicos como "Sonic 2" (Mega Drive) e "Donkey Kong 2" (Super Nintendo), bota pai e filho em uma aventura fantástica com três fases para resgatar um falcão mágico de papel. Totalmente em português, as falas dos personagens, contadas em formato de cordel, são dubladas pelo jornalista Julio Costa Neto e seu filho, Gabriel Totti, de 11 anos.

“O jogo é embalado com a narrativa né? Essa relação do pai com o filho que estão sempre se ajudando é para ajudar na identificação das crianças com seus pais. Além disso, o jogo foi inspirado em minha relação com meu pai, que sempre me apoiou a seguir minhas vocações lá em casa”, conta Erickson, um dos criadores.

Premiado

Apesar de ainda não ter sido oficialmente lançado para o público, "O Resgate de Fárya" foi finalista em três categorias no festival SBGames: Seleção oficial do Festival de Jogos (Categoria estudante); Seleção oficial do Festival de Artes (trilha musical da abertura); e Finalista do Festival de Artes (trailer do jogo).

“É uma bela surpresa por ser minha primeira experiência com essa mídia. Com a repercussão, tenho vontade de não só levar para outras plataformas como criar expansões, novas fases etc”, completa Erickson.



