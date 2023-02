Jogo "The Witcher 3" causa polêmica ao incluir vaginas realistas em nova atualização

A- A+

Uma nova atualização de "The Witcher 3: Wild Hunt" vem causando polêmica após adicionar partes íntimas femininas “mais realistas” no game.

A desenvolvedora CD Projekt RED afirmou que o update foi um acidente resultante do uso de mods da comunidade de jogadores e que não deveria ter ocorrido. A empresa já está trabalhando para retirar a atualização da última geração de consoles.

"A versão de nova geração de 'The Witcher 3: Wild Hunt' apresenta vários mods de origem comunitária não criados pela CDPR, além de inúmeras melhorias criadas e implementadas internamento pelo estúdio. Mesclar tudo foi um processo complexo e as texturas em questão são um resultado não intencional presente na versão de lançamento. É algo que já estamos trabalhando para resolver", destacou nota da desenvolvedora ao site especializado em games "Kotaku".

Leia também • Confira os ganhadores do Brazil Game Awards 2022

"The Witcher", que foi adaptado como série pela Netflix, com Henry Cavill no papel principal, sempre foi um game conhecido por cenas de nudez e sexo. O jogo, no entanto, não oferecia conteúdos explícitos e os órgãos genitais eram lisos, como bonecas da Barbie. Com a atualização, personagem femininos passaram a apresentar vaginas e pelos pubianos mais realistas.

"The Witcher 3: Wild Hunt" está disponível para computador, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Veja também

ATRIZ Cate Blanchett critica cultura do cancelamento e aponta para o risco de repetir erros do passado