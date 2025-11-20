A- A+

Cinema 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer; assista Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da saga inspirada pelos livros da escritora Suzanne Collins, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia chega exatamente um ano antes do lançamento do longa, cuja estreia está marcada para 20 de novembro de 2026.

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário. Na ocasião, os Jogos Vorazes, quando tributos dos 12 distritos de Panem são enviados para lutarem pelas suas vidas em uma arena, completam 50 anos e, por isso, o dobro de jovens serão escolhidos: 48 em vez de 24.



Assista:

A produção contará a história de Haymitch Abernathy, personagem que foi mentor de Katniss e Peeta na história original e que disputou os Jogos aos 16 anos. O trailer revela as primeiras cenas do ator Joseph Zada no papel principal.

Além dele, também ganham destaque Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning, que viverá fará Effie Trinket, McKenna Grace, que será Maysilee Donner, e Ben Wang, como Wyatt Callow. Além disso, a prévia mostra as primeiras imagens de Ralph Fiennes caracterizado como o vilão Presidente Snow e de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

O filme tem direção de Francis Lawrence, que comandou três filmes da franquia original e o spin-off A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, que contou a história do jovem Snow.





