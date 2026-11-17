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Cinema "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" revisita passado de Haymitch em trama marcada pela tragédia Novo filme da franquia acompanha a juventude do futuro mentor de Katniss e Peeta em uma das edições mais brutais dos Jogos Vorazes

“Que a sorte esteja sempre a seu favor.” Em Panem, a frase, que se tornou um dos símbolos de "Jogos Vorazes" carrega uma ironia difícil de ignorar. Para os jovens escolhidos para entrar na arena, a sorte pouco pode fazer diante de um sistema que transforma a morte em entretenimento.

No país fictício construído sobre as ruínas da América do Norte, a Capital controla os 12 distritos e submete seus habitantes a uma competição anual em que adolescentes são sorteados para lutar até que reste apenas um sobrevivente.

É nesse universo de violência e desigualdade que se desenvolve “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, novo filme da franquia, que estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira (19), mas que já conta com pré-estreias nesta quarta-feira (18).

Vinte e quatro anos antes de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) desafiarem a Capital, outro jovem do Distrito 12 precisou enfrentar a brutalidade dos Jogos. Desta vez, a história acompanha Haymitch Abernathy, conhecido pelo público como o mentor sarcástico e amargurado dos protagonistas da trilogia principal.

Da Colheita à arena

Dirigido por Francis Lawrence, o longa acompanha o Segundo Massacre Quaternário, edição especial dos Jogos Vorazes realizada a cada 25 anos. Para marcar a 50ª edição dos Jogos, a Capital estabelece uma regra diferente: cada distrito deve enviar o dobro do número habitual de tributos, totalizando 48 jovens na arena. Entre eles está Haymitch, interpretado por Joseph Zada, que precisa deixar a família e a namorada para enfrentar a competição.

Aos 16 anos, ele ainda está distante da figura conhecida pelo público. É um adolescente com sonhos, afetos e planos para o futuro, que vê sua vida mudar ao ser escolhido para os Jogos. O espectador acompanha essa transformação sabendo o destino que aguarda o personagem, o que confere à narrativa o peso de uma tragédia anunciada.

Os tributos de Panem

Se Haymitch conduz a história, os demais tributos ajudam a dimensionar a brutalidade daquela edição. Um dos destaques é Maysilee Donner, vivida por Mckenna Grace. Sua presença amplia o olhar sobre os participantes, que deixam de ser apenas peças de uma disputa televisiva para revelar personalidades, vínculos e diferentes formas de resistência.

O elenco reúne ainda Whitney Peak, como Lenore Dove Baird, namorada de Haymitch; Ben Wang, como Wyatt Callow; e Molly McCann, como a frágil Louella McCoy. Entre os personagens conhecidos da franquia estão Coriolanus Snow, interpretado por Ralph Fiennes; Plutarch Heavensbee, por Jesse Plemons; Effie Trinket, por Elle Fanning; e Caesar Flickerman, por Kieran Culkin. Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Glenn Close e Billy Porter também integram a produção.

A dimensão humana presente no novo longa-metragem é o que reforça uma das principais características da franquia: transformar uma história de sobrevivência em discussão sobre poder, desigualdade e manipulação. A arena é apenas uma parte de um sistema sustentado pelo controle da informação, pela violência institucionalizada e pelo espetáculo oferecido à população da Capital.

As sombras da Capital

“Amanhecer na Colheita” vai além de explicar a formação da personalidade de Haymitch. O roteiro constrói uma história compreensível mesmo para quem não acompanhou os filmes anteriores ou leu os livros de Suzanne Collins. Para os fãs, há referências à história de Panem e conexões com acontecimentos já apresentados, especialmente em “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”.

Sem depender apenas da nostalgia, o longa amplia a perspectiva sobre um universo conhecido e mostra que as marcas deixadas pela Capital antecedem a revolta que ganharia força anos depois.

Com atmosfera sombria, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” reafirma a identidade política da franquia e acrescenta novas camadas à trajetória de um personagem conhecido principalmente por suas escolhas na vida adulta. Uma história sobre sobrevivência e as perdas provocadas por um sistema que determina o destino de uma geração.

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