"Jogos Vorazes: O Amanhecer na Colheita" tem dois primeiros nomes elenco anunciado; confira

A Lionsgate anunciou, nesta quarta (23), os dois primeiros nomes do elenco de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita". O ator Joseph Zada interpretará o protagonista Haymitch Abernathy, protagonista e tributo do Distrito 12, e personagem Lenore Dove será de responsabilidade da atriz Whitney Peak.

Joseph é conhecido pelos seus trabalhos na série australiana "Invisible Boys" e a nova produção do Prime Video, "We Were Liars". Já Whitney trabalhou no reboot da série adolescente "Gossip Girl", no filme "Hocus Pocus 2" e no novo filme "Shiver", onde assume o papel original.

O filme de"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" será uma adaptação do livro homônimo, escrito por Suzanne Collins. A escritora é responsável por todos os livros da saga "Jogos Vorazes", que também serviram de base para a realização dos filmes da franquia cinematográfica.

O filme tem data de estreia prevista para 20 de novembro de 2026.

Sobre o que é Amanhecer na Colheita?

Baseado no bestseller distópico lançado em 18 de março, "Amanhecer na Colheita" revisita o mundo de Panem 24 anos antes dos eventos vistos no livro e filme "Jogos Vorazes". Inicia-se na manhã da Colheita do 50º Jogos Vorazes, conhecidos como Massacre Quartenário.

A história é centrada no personagem já conhecido da saga, Haymitch. No livro, o protagonista possui 16 anos e foi escolhido como tributo para a competição sanguinária, que nesta edição, possui o dobro do número de crianças na arena.

Nos três primeiros filmes da franquia "Jogos Vorazes", Haymitch era interpretado pelo ator Woody Harrelson, e se consagrou como um dos personagens mais relevantes da trama.

O filme será dirigido por Francis Lawrence, responsável por quase todos os filmes da franquia "Jogos Vorazes".

