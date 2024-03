A- A+

BBB 24 ''Jogou tudo no lixo'', diz mulher de Lucas, do BBB 24 Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, participante do programa, explicou a situação de seu relacionamento com o brother

Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, o ''Buda'', participante do BBB 24, explicou a situação de seu relacionamento com o brother em novos stories publicados em sua conta no Instagram: "não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, e o Lucas entrou no programa sabendo disso. Jogou tudo no lixo", comentou, sobre o relacionamento de 15 anos.

Ela explica que não se sujeitará à situação em que Lucas a colocou, e que as coisas foram piorando ao longo do tempo. "Para mim, traição não é só 'beijar na boca'. Não é só contato físico, e o Lucas entrou sabendo disso", continuou.

"O Big Brother era um sonho de nós dois. O Lucas quis entrar para quitar nosso apartamento", ela continua, dizendo que Lucas descumpriu os combinados que fizeram antes de sua entrada no BBB. A professora contou que sofreu com comentários na internet sobre as estratégias de jogo do brother, mas que combinaram sobre como o relacionamento seria quando ele entrasse na casa: "Combinado não sai caro. Jogou tudo no lixo".

Camila explicou que estava também sofrendo ao sair na rua, ao ouvir comentários sobre seu relacionamento, e que não aceitaria a situação calada.

"Eu sou professora de meninas adolescentes que arrumam um primeiro namoradinho e se submetem a tudo por amor. Eu fiquei pensando no exemplo que eu, Camila, estaria dando para minhas alunas.", comentou.



Ela pediu para Thais Fersoza, apresentadora do Bate-Papo com o Eliminado, pegar os recortes do momento em que Pitel e Lucas flertam para confrontá-lo durante o programa, e finalizou os stories pedindo para que Boninho a deixasse participar do bate-papo, já que "legalmente, ainda sou parente".

Entenda o caso

Após momentos que foram considerados por ela como "flertes" entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila Moura, mulher de Lucas Henrique demonstrou descontentamento pelas redes sociais no domingo, 3. Ela postou nos stories de seu Instagram imagens com as malas feitas, e atualizou os novos seguidores sobre o ocorrido em novos vídeos, dizendo que não gostaria de "dar esse exemplo" às suas alunas.

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase "Me pergunto porque me acham vingativa..." e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 133 mil seguidores atualmente.

