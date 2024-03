John Cena apresenta categoria do Oscar 2024 pelado

A- A+

O ator John Cena "roubou a cena" na cerimônia do Oscar 2024, neste domingo (10). O ator e ex-lutador fez uma participação no evento, aparecendo pelado no palco.



A aparição ocorreu durante o anúncio do prêmio de Melhor Figurino, que foi para "Pobres Criaturas". Após interagir com Jimmy Kimmel, apresentador da noite, John surgiu usando apenas chinelos e o cartão com o resultado da categoria na frente da pélvis.







A situação inusitada foi uma brincadeira programada e que faz referência a um episódio histórico do Oscar, que completa 50 anos. Em 1974, um homem chamado Robert Opel invadiu o palco e correu sem roupas, enquanto o anfitrião David Niven chamava Elizabeth Taylor.

Veja também

Arte Quadro raro de Van Gogh é vendido por R$ 24,3 milhões nos Países Baixos