John Davidson sobre seu comportamento no Bafta: 'Constrangido se acham que foi intencional'

John Davidson, ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear, se manifestou nesta segunda-feira (23) após suas falas ofensivas durante a cerimônia do Bafta da noite deste domingo (22). Na ocasião, o ativista gritou insultos raciais da plateia enquanto os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar uma das categorias do evento.

"Quero agradecer ao BAFTA e a todos os envolvidos na premiação de ontem à noite pelo apoio e compreensão, e por me convidarem a participar da transmissão", afirmou Davidson em comunicado divulgado à imprensa. "Fico - e sempre fiquei - profundamente constrangido caso alguém considere que meus tiques involuntários sejam intencionais ou tenham qualquer significado", pontuou o ativista.

Segundo relatos publicados pela revista Variety, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores, durante a cerimônia. "Optei por deixar o auditório no início da cerimônia, pois percebi o desconforto que meus tiques estavam causando", afirmou o ativista em seu comunicado.

Após o ocorrido, o apresentador Alan Cumming abordou o ocorrido durante o evento. Ele afirmou que a síndrome de Tourette é uma condição cujos tiques são involuntários e pediu compreensão do público. Posteriormente, voltou a pedir desculpas "se vocês se ofenderam".

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários. A BBC, responsável pela transmissão, também divulgou nota pedindo desculpas pela linguagem ouvida na premiação e afirmou que os tiques verbais são involuntários.

"Agradeço o anúncio feito ao auditório antes da gravação, alertando a todos de que meus tiques são involuntários e não refletem minhas crenças pessoais", afirmou o ativista. "Fiquei emocionado com a salva de palmas que se seguiu ao aviso e me senti acolhido e compreendido em um ambiente que normalmente seria impossível para mim."

"Passei a vida tentando apoiar e fortalecer a comunidade com Síndrome de Tourette, além de promover empatia, gentileza e compreensão por parte das outras pessoas, e continuarei fazendo isso", finalizou Davidson.

O protagonista de I Swear, Robert Aramayo, ganhou o prêmio Bafta de ator revelação, além do prêmio de melhor ator, superando os favoritos Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.



