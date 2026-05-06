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TARDE DE AUTÓGRAFOS John Dolmayan, do System of a Down, vem ao Recife para sessão de autógrafos de HQ autoral Baterista passa por quatro capitais em maio para lançar edição especial de quadrinho que reúne seus 12 capítulos

A conexão entre o System of a Down e os fãs brasileiros ganhou novos capítulos após a turnê “Wake Up! South America Stadium Tour”, realizada em 2025.

Um dos integrantes mais ativos nessa aproximação, o baterista John Dolmayan retorna ao Brasil em maio com uma agenda dedicada ao público: encontros presenciais em quatro capitais para divulgar sua incursão no universo dos quadrinhos.

Recife está incluída no roteiro de Dolmayan, com sessão de autógrafos no próximo dia 14, no Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife.

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Ele também passará por em Fortaleza/CE (13/5), Porto Alegre/RS (15/5) e Curitiba/PR (18/5), sempre a partir das 15h.

A iniciativa integra a estratégia de lançamento de uma edição especial de “ASCENCIA”, publicação que reúne, em um único volume, os 12 números da série.

Os ingressos incluem exemplar autografado, registro fotográfico com o artista e a possibilidade de assinatura em até dois itens adicionais levados pelos fãs.

HQ

Concebida ao longo de vários anos, “ASCENCIA” marca a incursão de Dolmayan como roteirista e criador no campo dos quadrinhos.

A obra propõe uma narrativa que cruza ficção científica e reflexão filosófica, abordando temas como controle social, consciência e transformação humana.

Situada em um cenário distópico, a trama acompanha personagens que passam a questionar estruturas rígidas de poder e informação.

A construção narrativa aposta em uma abordagem fragmentada, alternando momentos contemplativos e elementos clássicos de storytelling. Esse formato reforça o caráter mais conceitual da leitura, que privilegia ideias e atmosferas em vez de ação contínua.

A identidade visual do projeto é assinada por Tony Parker, artista conhecido por trabalhos ligados a franquias como “God of War”, “Mass Effect”, “Godzilla”, “Conan” e “Warhammer”. O traço detalhista e a ambientação densa dialogam com referências da ficção científica tradicional, ampliando o tom simbólico da obra.

Além de “ASCENCIA”, Dolmayan também desenvolveu “Dead Samurai”, série ambientada no Japão feudal que mistura elementos históricos e horror.

A narrativa acompanha um guerreiro em meio a uma epidemia que transforma humanos em criaturas canibais, explorando limites éticos e existenciais em contextos extremos.

SERVIÇO

John Dolmayan (System of a Donw) autografa “ASCENCIA”

Quando: 14 de maio (quinta), a partir das 15h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhõa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos: R$ 250, à venda no Eventim (online) e no Brilho Cultural (presencialmente)

Instagram: @brilhocultural / @johndolmayan_/

* Com informações da assessoria

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