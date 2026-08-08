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CELEBRIDADES John Goodman: ator de "Roseanne" e "O Grande Lebowski" surpreende fãs ao reaparecer mais magro John Goodman, que chegou a pesar 181 kg, eliminou mais de 90 kg após abandonar o álcool e mudar a alimentação e a rotina de exercícios

John Goodman, conhecido por papéis em Roseanne e O Grande Lebowski, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana ao aparecer visivelmente mais magro em uma selfie publicada pelo ator David DeLuise. A imagem, feita em um supermercado nos Estados Unidos, surpreendeu fãs que acompanharam a trajetória do astro ao longo de décadas.

Durante a exibição original de Roseanne, entre 1988 e 1997, Goodman interpretou Dan Conner, patriarca da família e marido da protagonista, vivida por Roseanne Barr. O ator chegou a pesar cerca de 181 kg no auge da carreira. Em 2007, porém, decidiu abandonar o álcool e iniciou uma transformação que também envolveu mudanças na alimentação e na rotina de exercícios.

— Foram 30 anos de uma doença que estava afetando a todos ao meu redor. Chegou a um ponto em que, cada vez que eu a usava, se tornava mais e mais debilitante. Era uma questão de vida ou morte — disse Goodman ao The Guardian, em 2012.

Ator de 'Roseanne' e 'O Grande Lebowski' surpreende fãs ao reaparecer mais magro em selfie // Instagram/Reprodução



Mudança de hábitos

Segundo a People, o ator passou a treinar seis vezes por semana com Mackie Shilstone, que também já trabalhou com a tenista Serena Williams. A rotina incluía uma alimentação inspirada na dieta mediterrânea e entre 10 mil e 12 mil passos diários, com auxílio de esteira e aparelho elíptico, conforme relatou o treinador ao New York Post. Em 2010, Goodman já havia perdido cerca de 45 kg.





Em 2023, o ator revelou ter eliminado mais de 90 kg. Na época, contou à Rolling Stone que havia reduzido a intensidade dos exercícios durante a pandemia e passou a fazer atividades mais simples, como caminhar com os cachorros.

A nova imagem foi publicada por David DeLuise, conhecido por Os Feiticeiros de Waverly Place. Na legenda, ele demonstrou entusiasmo pelo encontro: “Ele foi a minha infância!! Lenda! Adoro poder dizer isso para alguém; quem sabe, sabe”.

Aos 73 anos, Goodman continua trabalhando. Entre seus projetos estão o filme Digger, ao lado de Tom Cruise e Riz Ahmed, dirigido por Alejandro González Iñárritu, além dos longas The Hollywood Hitman e Skeletons.

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