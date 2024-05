A- A+

The Voice John Legend anuncia saída do "The voice" Além dele, Chance The Rapper também avisou que não ficará na próxima temporada. Para o lugar deles, Snoop Dogg foi um dos convidados

O cantor norte-americano, John Legend, de 45 anos, contou os motivos que o fizeram anunciar a saída do reality show "The Voice" americano, que está em sua 25º temporada. O músico anúnciou que fará uma turnê e não conseguirá conciliar as gravações do programas com os shows

A informação ocorre durante as semifinais do reality e, além dele, outros três jurados deixarão o programa. Snoop Dogg foi um dos convidados como novo treinador nessa dança das cadeiras do programa.

“Sempre temos tantas coisas acontecendo. Farei muitos shows neste verão e viajarei para o exterior neste verão”, disse ao programa televisivo, Entertainment Tonight. "Eu voltarei... Se ao menos eu realmente fizesse uma pausa!", concluiu.

Legend está no sexto ano como treinador no reality, em seu primeiro ano ele foi o vencedor com Maelyn Jarmon. Atualmente, ele divide o palco com Chance The Rapper, a dupla Dan & Shay, Reba McEntire e Gwen Stefani. Além dele, o rapper Chance e a dupla Dan & Shay também anunciaram a saída do programa.

Para seus lugares, foram anunciadas as entradas de Snoop Dogg e Michael Bublé para a nova temporada. Legend elogiou as escolhas e afirmou que é necessário ter uma rotatividade no programa.

"É animador trazer novas vozes, ter o Snoop aqui", disse Legend. "Acredito que vai revogorar o programa. Estamos aqui há 25 temporadas, é importante continuar refrescando e trazendo novos treinadores às vozes da família".

