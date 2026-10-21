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CINEMA

John Leguizamo, de "A Odisseia", vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

A 50ª edição da Mostra, que começou no dia 15 e vai até o dia 29; O artista será o homenageado do evento

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John Leguizamo interpreta Eumeu no filme "A Odisseia"John Leguizamo interpreta Eumeu no filme "A Odisseia" - Foto: Divulgação

John Leguizamo, ator de "A Odisseia", de Christopher Nolan, vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O artista será homenageado no evento.

A 50ª edição da Mostra, que começou no dia 15 e vai até o dia 29, tem programação que inclui masterclass com o ator e a entrega do Prêmio Leon Cakoff.

A vinda do astro, vencedor do Special Tony Award e do Primetime Emmy Award, ocorre na segunda-feira, 26, quando ele estará na masterclass e receberá a homenagem.

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Sua carreira contempla atuações no cinema, televisão e teatro. Foi nos anos 1990 que Leguizamo ganhou destaque ao integrar os elencos de "O Pagamento Final" e "Pecados de Guerra", de Brian De Palma, além de "Moulin Rouge - Amor em Vermelho" e "Romeu + Julieta", de Baz Luhrmann.

O ator também é dublador. É dele a voz de Sid dos filmes de "A Era do Gelo".

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