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Artistas John Malkovich relembra como perdeu fortuna em golpe bilionário: 'Tudo que ganhei na vida' Ator de 72 anos conta que voltou a fumar após descobrir que havia sido vítima de Bernie Madoff; em 2010, reivindicou US$ 2,3 milhões

O ator americano John Malkovich, de 72 anos, relembrou o dia em que descobriu ter perdido praticamente todas as economias acumuladas ao longo da carreira num dos maiores escândalos financeiros da história. Vítima do esquema de pirâmide comandado pelo investidor Bernie Madoff, preso em dezembro de 2008, o astro de filmes como " Ligações perigosas" (1988) e "Quero ser John Malkovich" (1999) contou que ficou tão abalado com a notícia que voltou a comprar cigarros, embora já tivesse abandonado o tabagismo. O relato foi feito ao programa americano "60 Minutes", da CBS, exibido no último domingo (15).

Malkovich contou que havia acabado de voltar de uma temporada dirigindo uma peça de teatro na Cidade do México quando se deparou com uma fotografia de Madoff algemado. Percebeu imediatamente que a prisão do financista teria consequências devastadoras para suas finanças.

"Pensei: 'Ah, bem, isso pode ser interessante'. Fui falar com a minha mulher e disse: 'Vou ali na esquina comprar um maço de cigarros. Temos um pequeno problema. Bernie Madoff acabou de ser preso'", recordou. Questionado pela jornalista Ariel Levy se ainda fumava naquela época, Malkovich respondeu que já havia abandonado o hábito. O choque, no entanto, foi suficiente para fazê-lo procurar um cigarro. "Eu tinha parado. Já fazia algum tempo. Aquilo era praticamente tudo o que eu tinha ganhado na vida", afirmou.

A dimensão do prejuízo veio a público nos anos seguintes. Em abril de 2010, segundo reportagens do jornal americano "Los Angeles Times" e do britânico "The Guardian", Malkovich entrou numa disputa judicial para tentar recuperar cerca de US$ 2,3 milhões que constavam nos extratos de sua conta na empresa de Madoff. O administrador responsável pela liquidação dos ativos do financista havia reconhecido, inicialmente, uma reivindicação de aproximadamente US$ 670 mil, valor contestado pelos advogados do ator.

Apesar da perda financeira, Malkovich afirma ter encontrado uma maneira de colocar o episódio em perspectiva. Na entrevista à emissora CBS, reconheceu que sua primeira reação foi procurar culpados, mas que logo passou a refletir sobre os privilégios que havia desfrutado ao longo da vida.

"Você começa a querer culpar alguém. Mas então percebe: 'Por que você não fica quieto? Seja lá o que tenha perdido, a maioria das pessoas que já viveram nunca terá sequer um décimo daquilo, não importa o que façam. Siga em frente com a sua vida. E pronto'", declarou.

Não é a primeira vez que o ator fala sobre o assunto. Em entrevista à edição americana da revista "GQ", publicada em fevereiro de 2025, ele contou que passou cerca de dois dias preocupado com o futuro depois de descobrir o golpe. Em seguida, decidiu encarar a situação de outra maneira.

"Durante dois dias, ficamos pensando: 'O que vamos fazer?'. Porque era basicamente tudo o que eu havia ganhado. Mas, depois de alguns dias, começamos a reconhecer nossas bênçãos", afirmou na ocasião. Na mesma conversa, Malkovich disse que a experiência o fez perceber como sua realidade financeira era distante daquela vivida pela maior parte das pessoas

O golpe também teve consequências profissionais. Em entrevista ao "Los Angeles Times", publicada em agosto deste ano, o ator afirmou que a perda o obrigou, durante algum tempo, a trabalhar mais e dar prioridade a projetos que oferecessem melhores remunerações.

O escândalo de Bernie Madoff

Considerado responsável pelo maior esquema de pirâmide financeira da história, Bernie Madoff foi preso em dezembro de 2008, depois que veio à tona uma fraude que atingiu milhares de investidores. Ex-presidente da bolsa eletrônica Nasdaq, ele havia construído uma reputação de sucesso no mercado financeiro e atraído clientes ricos, instituições de caridade e celebridades.

Na prática, Madoff utilizava recursos de novos investidores para remunerar clientes antigos, criando a aparência de retornos consistentes. O esquema entrou em colapso em meio à crise financeira internacional de 2008, quando os pedidos de resgate superaram a capacidade de pagamento.

Além de Malkovich, nomes como o ator Kevin Bacon, a atriz Kyra Sedgwick e o cineasta Steven Spielberg — por meio de sua fundação — estiveram entre os atingidos. O escritor e sobrevivente do Holocausto Elie Wiesel também sofreu perdas milionárias.

Condenado em 2009 a 150 anos de prisão, Madoff morreu em abril de 2021, aos 82 anos, enquanto cumpria pena em um presídio federal dos Estados Unidos. A recuperação dos valores desviados se estendeu por quase duas décadas. Segundo dados divulgados em outubro de 2026 pelo administrador judicial responsável pelo processo, aproximadamente US$ 15,5 bilhões haviam sido recuperados ou estavam contemplados em acordos de recuperação. Desse montante, cerca de US$ 14,8 bilhões já haviam sido distribuídos a clientes prejudicados.

Aos 72 anos, Malkovich continua trabalhando intensamente. Seu filme mais recente, o inédito "Cavalo selvagem nove", dirigido por Martin McDonagh, acompanha agentes da CIA envolvidos numa missão no Chile, nos meses que antecederam o golpe militar de 1973.

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