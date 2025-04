John Travolta relembra o filho Jett no dia em que ele completaria 33 anos

A- A+

O astro de cinema de 71 anos — que tem 15,2 milhões de seguidores nas redes sociais — compartilhou uma rara foto ao lado do filho e escreveu na legenda: “Feliz aniversário, Jett — sinto muito a sua falta! Te amarei para sempre!”

No ano passado, John já havia declarado: “Não passa um dia sem que você esteja comigo.”

Jett, filho mais velho de John com sua falecida esposa, Kelly Preston, morreu tragicamente em 2009, aos 16 anos, durante uma viagem em família às Bahamas.

O jovem — que tinha autismo, asma e Síndrome de Kawasaki — sofreu uma convulsão e bateu a cabeça na banheira do hotel Old Bahama Bay, segundo relatos.

“Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida”, relembrou o ator, indicado duas vezes ao Oscar, em entrevista a Barry Norman, em 2014.

“A verdade é que eu não sabia se conseguiria superar. A vida perdeu o sentido para mim, então foi preciso muito para que eu me recuperasse... Serei eternamente grato à Cientologia por ter me apoiado de forma intensa por dois anos — de segunda a segunda. Eles não tiraram um dia de folga, trabalhando com diferentes abordagens para lidar com o luto e a perda, até que eu finalmente conseguisse passar um dia.”

Kelly Preston, que também era atriz, atribuía o transtorno do espectro autista de Jett a produtos de limpeza domésticos, fertilizantes e pesticidas, e chegou a fazer campanha por uma rotulagem mais clara desses produtos químicos.

Preston faleceu em 2020, aos 57 anos, após lutar secretamente por dois anos contra um câncer de mama. Durante os 29 anos de casamento, John e Kelly também tiveram Ella Bleu, de 25 anos, e Benjamin, de 14.

Em breve, Travolta viajará ao Canadá para gravar o filme onde interpretará o mafioso de Chicago Johnny Roselli, no thriller dirigido por Roland Joffé sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy — segundo o site Deadline.

O longa, intitulado November 1963, contará também com Robert Carlyle, Mandy Patinkin e Dermot Mulroney no elenco.

Os três últimos filmes de John foram dirigidos por Randall Emmett — Cash Out, Cash Out: High Rollers e o inédito Cash Out 3, no qual ele interpreta o ladrão profissional Mason Goddard.

Em 2022, Emmett, de 54 anos, foi alvo de diversas acusações sérias — incluindo abuso de ex-assistentes e propostas de papéis em troca de sexo — as quais ele negou.

O cineasta tem uma filha com Lala Kent, ex-integrante do reality Vanderpump Rules.

Travolta é conhecido por papéis icônicos em filmes como Carrie, a Estranha (1976), Os Embalos de Sábado à Noite (1977), Grease (1978), Cowboy do Asfalto (1980), Blow Out (1981), Olha Quem Está Falando (1989), Pulp Fiction (1994), O Nome do Jogo (1995), A Outra Face (1997) e Hairspray (2007).

