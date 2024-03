A- A+

AGRADECIMENTO John Travolta agradece a Olinda por homenagem no Carnaval; troça da cidade leva nome do ator Troça Carnavalesca Mista John Travolta foi fundada no ano de 1979

Em viagem pelo Brasil, o ator John Travolta agradeceu a Olinda por homenagem recebida no Carnaval da cidade. O ator nomeia uma troça carnavalesca olindense. A mensagem foi publicada na conta dele no Instagram, no último sábado (9).

"Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário. Também para agradecer a 'Olinda - Brasil', que anualmente me dedica um Carnaval! Agradeço a vocês, meus amigos", disse John Travolta na legenda da publicação. No post, ele aparece no Rio de Janeiro.

Destaque este ano no The New York Times, a Troça Carnavalesca Mista John Travolta foi fundada no ano de 1979, dois anos após a estreia do filme "Embalos de Sábado à Noite", estrelado pelo ator.

