John Travolta homenageia filho morto aos 16 anos: "Não há um dia que você não esteja comigo"

A- A+

Leia também

• John Travolta presta homenagem a Olivia Newton-John: "Você fez nossas vidas muito melhores"

• John Travolta agradece a Olinda por homenagem no Carnaval; troça da cidade leva nome do ator

O ator americano John Travolta fez uma homenagem, neste sábado (13), ao filho Jett nas redes sociais. No dia em que o primogênito da estrela de "Grease" com a atriz Kelly Preston completaria 30 anos, o astro de Hollywood publicou em seu perfil no Instagram — que ultrapassa os cinco milhões de seguidores — uma foto dos três, tirada na década de 1990, com os dizeres "Feliz aniversário, meu Jetty. Não há um dia que você não esteja comigo!".





O garoto morreu aos 16 anos, depois de sofrer uma convulsão durante uma viagem da família às Bahamas, em 2009.



Nos comentários da publicação, milhares de fãs deixaram mensagens de apoio ao artista. "Ele está com a mãe agora", escreveu uma seguidora nos comentários. Em 2020, o ator também perdeu a mulher por câncer de mama. Conhecida por sua atuação em filmes como "Irmãos gêmeos" (1988) e "Os Espertinhos" (1989), ela tinha 57 anos e estava casada com Travolta desde 1991, com quem teve três filhos.



À época do falecimento de Jet, o representante de uma casa funerária em Bahamas informou, após os exames de autópsia no corpo do adolescente, que a causa da morte foi uma "falha cardíaca". O garoto tinha histórico de mal súbitos.

Veja também

Mulher Sambista Dia da Mulher Sambista: música como lugar de luta e resistência