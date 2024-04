A- A+

Cultura+ Johnny Bravo: como seria o personagem na vida real, de acordo com a inteligência artificial Personagem do Cartoon Network foi criado pelo filipino Van Partible em 1997

Johnny Bravo foi uma série animada criada pelo filipino Van Partible e transmitida pelo Cartoon Network em 1997. Apesar de sempre ter sido pensado como uma caricatura, a inteligência artificial pode projetar como ele se pareceria na vida real, com traços mais humanos

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot, um aplicativo que projeta imagens em tempo real e em poucos minutos. Ele conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.





Como seria Johnny Bravo na vida real, segundo a inteligência artificial



Esta é a aparência de Johnny Bravo na vida real, segundo Copilot — Foto: Co-piloto

Quando perguntado sobre como Johnny Bravo se pareceria na vida real, o Copilot apresenta três imagens. Na primeira, o personagem é visto como um jovem com óculos, uma regata preta e um colete jeans combinando. Assim como no desenho, o homem tem um topete loiro e músculos nos braços.

A segunda imagem é semelhante à primeira. Nela também se vê seu penteado clássico que deixa seu cabelo à mostra. Há um nariz pontiagudo e lábios proeminentes. Ele usa óculos de sol e uma regata preta com jeans escuros. Além disso, os músculos característicos de Johnny Bravo são visíveis.



Esta é a aparência de Johnny Bravo na vida real, segundo Copilot — Foto: Co-piloto

A terceira fotografia é similar às anteriores. Nesta, Johnny Bravo tem um olhar mais sério. Ele está parado no meio da cidade. Em relação à sua vestimenta, ele usa uma regata preta estilo camiseta, com gola alta.





Esta é a aparência de Johnny Bravo na vida real, segundo Copilot — Foto: Co-piloto

Quem é Johnny Bravo, segundo a inteligência artificial

Por sua vez, o ChatGPT, outra dos programas mais utilizados de inteligência artificial, aponta que Johnny Bravo é um personagem de desenhos animados criado por Van Partible para o Cartoon Network. Segundo a plataforma, ele é conhecido por seu físico, penteado estilo pompadour e sua atitude de galã exagerado.

O personagem concentra-se em impressionar as mulheres e é caracterizado por ser extremamente "seguro de si". Ao mesmo tempo, tende a ser narcisista, o que o leva a cometer erros. Nesse sentido, o aplicativo afirma que a figura sonha em se tornar uma "estrela do rock, um lutador profissional ou um famoso ator de cinema". No entanto, seus esforços para alcançar esses objetivos geralmente terminam em fracassos.

Ferramentas de inteligência artificial para criar imagens

As pessoas que desejam criar imagens com IA podem usar as seguintes ferramentas:

Imagine Art: é um dos aplicativos disponíveis para criar imagens. Os usuários devem se registrar e depois especificar qual imagem desejam obter. A foto será gerada em poucos minutos e está disponível tanto no iOS quanto no Android.

Poe: é um meta-assistente que reúne muitos dos principais serviços, como ChatGPT, ChatGPT-4, Claude+ e Sage. O aplicativo pode criar imagens em tempo real e o usuário só precisa detalhar como deseja a fotografia. Está disponível tanto para Android quanto iOS.

Copilot Microsoft: é um assistente virtual de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft que está disponível no Windows 11. A ferramenta pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. Está disponível tanto para Android quanto iOS.

Wombo Dream Art: o aplicativo pode transformar palavras em fotos e criar imagens incríveis. Os usuários precisam inserir uma mensagem, escolher um estilo de arte e ver como a mudança é gerada.

Veja também

CINEMA Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (18/04 a 24/04)