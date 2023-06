A- A+

FAMOSOS Johnny Depp doará parte da indenização recebida de Amber Heard para fundo de apoio à Amazônia Ator recebeu US$ 1 milhão como parte de um acordo após disputa judicial que acabou com a atriz devendo uma maior quantia

Johnny Depp irá dividir o valor recebido de Amber Heard entre instituições de caridade. O ator recebeu US$ 1 milhão como parte do acordo judicial firmado com a ex-esposa. A atriz havia sido condenada em processo de difamação a pagar US$ 10,35 milhões ao ex-marido, que também havia sido condenado a indenizar Amber no valor de US$ 2 milhões. Com o acordo, ficou estabelecido que Johnny receberia apenas US$ 1 milhão e o conflito seria definitivamente encerrado, sem possibilidade de recursos.

Segundo o TMZ, Johnny já recebeu o valor devido por Amber, mas não tem intenção de permanecer com o mesmo. Como já havia anunciado durante o conturbado processo judicial, o astro irá doar o valor. Ainda de acordo com a publicação, o montante será dividido entre cinco instituições de caridade, com cada uma recebendo US$ 200 mil.

Atento à causa ambiental, o ator escolheu a Amazonia Fund Alliance, organização sem fins lucrativos que busca proteger e financiar a população indígena da Amazônia. O fundo já contou com o apoio de Leonardo DiCaprio. Outra instituição ambiental que será auxiliada pelo ator é a Red Feather, que também busca proteger a população indígena, mas dos Estados Unidos.

As outras instituições são: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle e Tetiaroa Society.

Veja também

Sincretismo Saiba por que Santo Antônio ganhou fama de casamenteiro