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CINEMA "Ebenezer e os Fantasmas do Natal", com Johnny Depp, ganha trailer; confira Ator apareceu caracterizado como o personagem na San Diego Comic Con para divulgar o filme

Johnny Depp apareceu de surpresa na San Diego Comic Con, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (23), caracterizado como o personagem Ebenezer Scrooge. O objetivo foi divulgar o filme “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, que ganhou seu primeiro trailer.

A prévia, que foi exibida durante o evento geek, destaca que o longa-metragem marca a volta de Depp às grandes produções. Desde o seu polêmico processo de separação de Amber Heard, iniciado em 2016, o ator andava afastado de Hollywood.

O vídeo começa relembrando papéis marcantes de Johnny Depp, como Jack Sparrow, Chapeleiro Maluco e Edward Mãos de Tesoura, classificando o ator como “o mais excêntrico de todos”.

Enfatizando o retorno simbólico do artista às telas, seu personagem surge no trailer afirmando: “É bom estar de volta”. “Ebenezer e os Fantasmas do Natal” estreia nos cinemas brasileiros em 12 de novembro.

Dirigido por Ti West (de “MaXXXine”), o filme é uma nova adaptação do clássico “Um Conto de Natal”, do autor britânico Charles Dickens. A partir de uma nova perspectiva, a produção explora as raízes de Ebenezer Scrooge, um homem rico, solitário e avarento, que é visitado por espíritos na véspera de Natal.

Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman e Ian McKellen também estão no elenco. Com distribuição da Paramount Pictures, o longa é produzido por Emma Watts e tem roteiro de Nathaniel Halpern.



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