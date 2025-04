Johnny Depp surge irreconhecível em novo filme e marca retorno ao cinema

A- A+

Johnny Depp está de volta às telas e quase irreconhecível em seu novo papel no longa Day Drinker, que iniciou as filmagens nesta segunda-feira, na Espanha.

Com cabelo grisalho preso para trás e lentes de contato azuis, o ator de 61 anos surpreende com uma mudança radical.

Conhecido por suas transformações camaleônicas em papéis como Willy Wonka e Capitão Jack Sparrow, Depp abandona o visual excêntrico e adota um figurino mais clássico, com terno azul-marinho e camisa social, dando vida a um personagem misterioso que se envolve em uma trama de suspense a bordo de um iate.

A produção marca o primeiro grande projeto de Depp desde sua conturbada separação da atriz Amber Heard, e é considerada uma tentativa de reerguer sua carreira em meio a anos de polêmicas.

O longa é dirigido por Marc Webb, conhecido por 500 Dias com Ela e pelo próximo live-action Branca de Neve, da Disney.

No filme, o personagem de Depp cruza caminhos com uma bartender vivida por Madelyn Cline (Glass Onion), e ambos se veem envolvidos com uma figura criminosa interpretada por Penélope Cruz.

Segundo a sinopse oficial divulgada pela Lionsgate, os personagens “acabam conectados de formas que ninguém poderia prever”.

A parceria entre Depp e Penélope Cruz já é conhecida do público. Day Drinker é o quarto trabalho da dupla no cinema, após colaborarem em Blow (2001), Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) e Assassinato no Expresso do Oriente (2017).

O elenco ainda conta com Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle.

Nas redes sociais, os fãs ficaram entusiasmados com a transformação d elogiando seu visual: "Quem diria que Johnny Depp ficaria tão bem com cabelos e barba grisalhos...", comentou um seguidor.

"Ele fica lindo com esse brilho", comentou outro.

