cinema Johnny Depp pode voltar ao papel de Jack Sparrow em "Piratas do Caribe 6", afirma produtor Após divórcio conturbado, ator está afastado de grandes produções de Hollywood desde 2018

Johnny Depp está cotado para retornar ao papel do capitão Jack Sparrow no sexto filme da franquia "Piratas do Caribe". A informação foi revelada pelo produtor Jerry Bruckheimer em entrevista à revista Entertainment Weekly. Segundo o produtor, ele já conversou com o astro sobre a possibilidade e que está otimista para um retorno.

"Se ele gostar do roteiro, acho que ele fará o filme", disse Bruckheimer. "Tudo depende do que está no texto, como todos sabemos... Ainda estamos trabalhando no roteiro. Queremos fazê-lo. Só precisamos encontrar o roteiro certo. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto."

O ator foi protagonista dos cinco filmes da franquia, lançados entre 2003 e 2017, e que arrecadaram US$ 4,5 bilhões mundialmente. Em meio a um litigioso divórcio de Depp com Amber Heard, que envolveu acusações de violência doméstica e abuso, a Disney acabou cancelando a ideia de um sexto filme e em 2020 chegou a anunciar um reboot da franquia com Margot Robbie no papel principal, que não foi pra frente.

As polêmicas acabaram afastando o ator dos grandes trabalhos. Seu último grande projeto em Hollywood foi "Animais Fantásticos: Os crimes de Grindelwald" (2018). Após o fim do julgamento entre Depp e Heard, que terminou com condenações para ambos os lados, mas com o ator sendo beneficiado na análise geral, ele passou a ensaiar um retorno ao estrelato.

Em 2023, Depp foi ovacionado ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cannes com o drama francês "Jeanne du Barry", de Maïwenn. Um "Piratas do Caribe 6" pode ser a oportunidade perfeita para um retorno à grande indústria do cinema americano.

