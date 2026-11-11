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CINEMA Johnny Depp tem cachê reduzido em quase 70% para voltar a Hollywood após oito anos Astro recebeu cerca de R$ 28 milhões para protagonizar 'Ebenezer e os fantasmas do Natal', que estreia hoje no Brasil; valor é bem inferior aos salários de antigos sucessos

O retorno de Johnny Depp às grandes produções de Hollywood, após oito anos de afastamento, vem acompanhado de uma redução milionária no salário. O ator de 63 anos recebeu US$ 5 milhões (o equivalente a R$ 27,8 milhões) para protagonizar "Ebenezer e os Fantasmas do Natal", nova adaptação do clássico "Um conto de Natal", de Charles Dickens, que estreia nesta quinta-feira (12) nos cinemas brasileiros. Embora expressivo, o valor representa uma fração dos cachês que o astro costumava receber em produções de grande orçamento, como as franquias "Piratas do Caribe" e "Animais fantásticos".

As informações foram divulgadas pela revista americana "Variety", que detalhou os bastidores da aposta da Paramount Pictures no retorno do ator. Além do pagamento fixo, Depp negociou bônus vinculados ao desempenho do longa nas bilheterias. O salário é cerca de 69% inferior aos US$ 16 milhões (R$ 89 milhões, na cotação atual) que o artista teria recebido por "Animais fantásticos: os crimes de Grindelwald" (2018), segundo valores publicados pelo site "Page Six".

O novo trabalho marca a primeira participação do intérprete de Jack Sparrow numa grande produção de um estúdio hollywoodiano desde o período de disputas judiciais com a ex-mulher, a também atriz Amber Heard. Em 2020, Depp foi afastado da franquia "Animais fantásticos" pela Warner Bros., depois de perder um processo contra o tabloide britânico "The Sun", que o havia chamado de "agressor de mulheres". Dois anos depois, venceu uma ação por difamação contra Heard nos Estados Unidos, embora o júri também tenha reconhecido uma acusação de difamação apresentada pela atriz.

Nesse intervalo, Depp não abandonou completamente o cinema. Participou de produções independentes, como "Minamata" (2020) e "Jeanne du Barry" (2023), além de dirigir "Modigliani: três dias em Montparnasse" (2024). O novo longa-metragem, no entanto, representa sua maior oportunidade de reconquistar espaço nas produções comerciais de Hollywood.

A aposta milionária de Hollywood

Apesar da popularidade internacional do ator, a Paramount adotou uma estratégia cautelosa para "Ebenezer e os fantasmas do Natal". Segundo a "Variety", o estúdio investiu US$ 38 milhões (cerca de R$ 212 milhões) na produção e aproximadamente US$ 50 milhões (R$ 279 milhões) em divulgação. Procurada pela publicação, a empresa não comentou os valores.

As projeções iniciais apontam para uma arrecadação de US$ 20 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e outros US$ 20 milhões em 63 mercados internacionais. O resultado será acompanhado de perto pela indústria cinematográfica, que busca avaliar se o envolvimento de Depp em controvérsias pessoais ainda influencia o interesse do público por seus filmes.

Para Kevin Goetz, fundador e presidente da empresa de pesquisas de audiência Screen Engine/ASI, o prestígio do ator permanece praticamente intacto entre os espectadores. "O público não se importa. Ele continua sendo uma das maiores estrelas de cinema do planeta", afirmou à "Variety".

Uma pesquisa realizada em abril deste ano pela empresa National Research Group reforça essa percepção. Depp apareceu entre os dez atores que mais despertam o interesse do público em assistir a um novo filme nos cinemas, à frente de Tom Hanks.

Como é o novo filme de Johnny Depp?

Dirigido por Ti West, conhecido pela trilogia de terror iniciada com "X — A Marca da Morte" (2022), "Ebenezer e os fantasmas do Natal" apresenta uma abordagem mais sombria de "Um conto de Natal", obra publicada por Charles Dickens em 1843.

Na trama, Depp interpreta Ebenezer Scrooge, um empresário avarento que recebe a visita de espíritos responsáveis por confrontá-lo com acontecimentos de seu passado, presente e futuro. Caracterizado com barba longa e aparência envelhecida, o astro divide o elenco com Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough e Ian McKellen.

O desempenho da produção também pode ter repercussões sobre outra franquia de sucesso da carreira do ator. Segundo fontes ouvidas pela "Variety", a Disney acompanha a recepção de "Ebenezer" enquanto avalia os próximos passos de "Piratas do Caribe", incluindo a possibilidade de um retorno de Depp ao papel do capitão Jack Sparrow.

Independentemente do resultado nas bilheterias, o ator já tem outro projeto de grande porte encaminhado. Ele voltará a contracenar com Penélope Cruz — parceira nos filmes "Profissão de risco" (2001), "Piratas do Caribe: navegando em águas misteriosas" (2011) e "Assassinato no Expresso do Oriente" (2017) — no suspense de ação "Sede de sangue" ("Day drinker", no original), previsto para 2027, dando continuidade à retomada de sua carreira nos grandes estúdios.

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