Johnny Depp visita hospital infantil fantasiado de capitão Jack Sparrow, de "Piratas do Caribe"

O ator Johnny Depp surpreendeu os pequenos pacientes do Hospital Infantil Universitário Niño Jesús, em Madri, na Espanha, ao aparecer fantasiado como capitão Jack Sparrow, de Piratas do Caribe", seu mais famoso personagem do cinema, na última segunda (16).



A visita arrancou sorrisos e divertiu crianças e funcionários da ala pediátrica. De acordo com a revista People, Depp aproveitou o dia de folga na capital espanhola, onde participa de gravações de seu novo filme, "Day Drinker".



Vídeos da visita de Johnny Depp viralizaram nas redes. O ator aparece brincando e interagindo com as crianças, com o bom humor que marca seu personagem pirata.

Esta não é a primeira aparição do ator com o figurino do pirata. Nos últimos anos, Depp tem visitado hospitais infantis em diferentes países com o personagem, levando alegria para crianças em tratamento.







El actor Johnny Depp visita por sorpresa a pacientes del Hospital Niño Jesús vestido de Jack Sparrow https://t.co/hKNOJCZ4cG pic.twitter.com/nvZOpVkbE6 — 20minutos.es (@20m) June 18, 2025

