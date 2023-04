Johnny Hooker traz ao Recife show em homenagem a Marília Mendonça; veja data e preços de ingressos

A- A+

O cantor Johnny Hooker anunciou uma turnê em homenagem a Marília Mendonça. Com repertório de canções da cantora, o show “Clube da Sofrência” chega ao Recife no dia 20 de maio, no Armazém 14.

Além de clássicos da “rainha da sofrência”, o artista pernambucano subirá ao palco com sucessos da própria carreira. A proposta é homenagear a obra da cantora, que morreu precocemente em um trágico acidente aéreo, em novembro de 2021.



Serviço:

Johnny Hooker em “Clube da Sofrência – Uma Homenagem a Marília Mendonça”

20 de maio, às 21h

No Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, s/n, no Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 70 + 1kg de alimento não perecível (social), à venda no site Sympla



