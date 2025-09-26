A- A+

celebridades Johnny Massaro caminha 248 km em 13 dias até Santiago de Compostela: "intercalava silêncio e música" Ator falou sobre a jornada em posts na rede social

Johnny Massaro passou os últimos dias caminhando. E caminhando bastante. O ator caminhou 248 km durante 13 dias de Oviedo até Santiago de Compostela, na Espanha, no chamado Caminho Primitivo. Sozinho, o astro de "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente" contou com a "companhia" de artistas em sua jornada. E ele tratou de agradecê-los em post nas redes sociais.

"Nas longas horas de caminhada, intercalava silêncio, música — OBRIGADO, ARTISTAS — e podcasts", escreveu Massaro.



Os livros também foram companhia importante nas paradas da empreitada. No post, o ator destaca a companhia especial da autora Viviane Mosé, que o ajudou a enfrentar a dor no caminho.

"Sempre me voltava este trecho de um dos seus livros: 'Podemos enfrentar a dor sentindo-a plenamente, utilizando como estimulante a arte, especialmente a música, o pensamento afirmativo, a contemplação da natureza, o corpo. O homem pode utilizar a dor como impulso para a vida, mas, para isso, precisa ter coragem de admitir seu vínculo e sua submissão à natureza.'

Esta é a segunda vez que Massaro faz o caminho até Santiago de Compostela. No ano passado, ele já havia se lançado na jornada, mas pelo "Caminho Português".

"Não é fácil colocar em palavras, assim como não é exatamente fácil concluir essa jornada. Não sinto que trilhá-la me torne melhor, mas certamente me torna maior. E é essa a busca: ampliar o espaço para ser as possibilidades de mim mesmo", disse em outro post no Instagram.

