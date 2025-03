Johnny Mathis anuncia aposentadoria dos palcos

A- A+

Cantor americano que embalou romances de gerações seguidas com canções como “It’s not for me to say”, “Chances are”, “A certain smile” e “Misty”, o americano Johnny Mathis, de 89 anos, anunciou a sua aposentadoria dos shows. anunciou sua aposentadoria dos shows.

Em uma publicação no Facebook, seus representantes escreveram: “Como muitos de vocês já devem saber, Johnny Mathis está se aproximando de seu aniversário de 90 anos este ano. Então, é com sincero pesar que, devido à idade do Sr. Mathis e problemas de memória que se aceleraram, estamos anunciando sua aposentadoria das turnês e shows ao vivo.”

“Johnny Mathis e toda a sua equipe enviam sua sincera gratidão a todos os fãs de Mathis no mundo todo pelo seu amor e apoio contínuos à sua música! Foi realmente ‘Wonderful, wonderful’ (‘Maravilhoso, maravilhoso’, em referência a uma de suas canções de maior sucesso).” Mathis tinha vários shows agendados para 2025, mas só fará mais quatro apresentações programadas, terminando em Englewood, Nova Jersey, em 18 de maio.

Uma das maiores vozes da história da música romântica, Johnny Mathis bateu, em sua época, o recorde do álbum com mais semanas na parada dos EUA: a coletânea “Johnny's Greatest Hits”, que ficou na lista dos mais vendidos por 490 semanas entre 1958 e 1968. Seis de seus álbuns se tornaram discos de platina e ele teve 10 álbuns no Top 10 consecutivos no final dos anos 1950 e início dos anos 60.

Nascido em Gilmer, no Texas, quarto entre os sete filhos da família, John Royce Mathis herdou os dotes musicais do pai, pianista. Bom no basquete, ele conseguiu uma bolsa de estudos numa universidade em San Francisco, onde começou a cantar jazz e veio a gravar seu primeiro disco em 1956, aos 21 anos. No ano seguinte, ele apareceu no programa de TV The Ed Sullivan Show e lançou seu segundo single, "Chances are", que vendeu um milhão de cópias, tormando-o um astro.

O sucesso gradioso de Johnny Mathis perdurou pelo começo dos anos 1960 até a chegada dos Beatles, que atendeu às novas sensibilidades musicais do público. Mas a metade e o final dos anos 1970 foram outra fase de sucesso para ele, com uma música natalina e um dueto com a cantora de r&b Deniece Williams, “Too much, too little, too late", no primeiro lugar da parada.

Um álbum inteiro de disco music, “I love my lady", gravado com Nile Rodgers, guitarrista e produtor do Chic, chegouy a ser feito por ele, mas só foi finalmente lançado em 2017 (a disco também lhe rendeu um meio hit, a versão balancada de “Begin the beguine", que alguns irão lembrar). O álbum de estúdio mais recente de Mathis é “Christmas time is here", lançado em 2023.



Johnny Mathis esteve no Brasil em 1965 (para shows marcados no Teatro da República, em São Paulo, e no Tijuca Tênis Clube, no Rio) e em 1969 (quando cantou no Teatro da Lagia, no Rio), além de de ter gravado versões em inglês de “Aquarela do Brasil" e de “Na Baixa do Sapateiro", de Ary Barroso.

