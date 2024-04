A- A+

aniversário Joias e miniaturas de Virginia e Zé Felipe: veja presentes recebidos pela influenciadora Influencer comemorou data, no último fim de semana, com a família e amigos na nova mansão de Mangaratiba (RJ)

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou o seu aniversário de 25 anos no último fim de semana. A data foi celebrada por ela junto com o marido, o cantor Zé Felipe, as filhas Maria Alice, Maria Flor, e amigos na mansão de Mangaratiba (RJ), recém-comprada do ex-jogador de futebol Emerson Sheik. No Instagram, ela mostrou detalhes da festa, que contou com a presença dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha, além de presentes recebidos.

A também apresentadora, que estreou também no sábado o seu programa de TV no SBT, ganhou de Zé Felipe um presente luxuoso antes mesmo da data de aniversário: um colar Serpenti, da Bvlgari. O acessório é avaliado em mais de R$ 500 mil.

A composição da peça é completamente em ouro rosé de 18 quilates, cravejada de diamantes da cabeça até a cauda e tem destaque para os olhos que são representados em ônix preto.

Virginia recebeu dois bonequinhos que representam ela e o marido, trajados em preto (Foto: Instagram/Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira, a influencer, que está grávida do terceiro filho, mostrou que recebeu dois bonequinhos que representam ela e o marido, trajados em preto. O presente, aliás, já está sendo usado pelas filhas do casal para se divertirem. “Ganhei esses bonequinhos ontem e elas (Maria Alice e Maria Flor) estão amando”, escreveu em um story, no Instagram.

Virginia também mostrou ter ganhado um top preto da grife italiana Diesel e um par de óculos da Miu Miu, avaliado em quase R$ 3 mil.

Além de Zé Felipe, ela ganhou ainda outro presente de muito valor. Dessa vez da amiga e sócia na empresa We Pink, Samara Pink: um relógio da suíça Rolex, que custa R$ 280 mil.

