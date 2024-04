Jojo Toddynho critica palestra sobre Direitos Humanos e é chamada de 'bolsonarista' por advogado

A- A+

Jojo Toddynho foi às redes sociais explicar um episódio ocorrido após uma palestra sobre Direitos Humanos na faculdade em que cursa Direito, quando teria deixado a apresentação antes do término e criticado o palestrante. Na manhã deste sábado, a cantora reafirmou não ter gostado do conteúdo e criticou o advogado Rodrigo Mondego, que havia ido às redes sociais e dito que “uma famosa que é bolsonarista estava na plateia e já postou três stories falando mal”.

"Está reverberando eu ter falado que não gostei da palestra de Direitos Humanos. Não gostei da palestra de Direitos Humanos, não quer dizer que eu não goste dos Direitos Humanos. Olha como é bem diferente as duas coisas. Não gostei da palestra desse cidadão porque ele, em vez de ser imparcial, ele levou para a narrativa do achismo dele, e com o achismo dele, foi para as suas redes sociais dizer que eu era bolsonarista”, disse Jojo.

A influenciadora, então, lembrou do episódio em que perdeu o pai assassinado, aos dez anos de idade, momento em que, segundo ela, não recebeu nenhum tipo de assistência.

“Ninguém procurou a minha avó, nem muito menos foi saber como iam ficar aquelas crianças, como ia ser o futuro delas. Não sou obrigada a gostar de tudo. [...] Quando eu estava vendendo meus picolés, passando meus perrengues, quem foi lá me ajudar?”, questionou Jojo.

A cantora também afirmou que não se posiciona sobre política publicamente e defendeu que a faculdade, local da palestra, é um lugar “em que está todo mundo aprendendo sobre o assunto”. Jojo ainda disse ter concordado com pontos ditos na apresentação, mas discordado de outros, o que a teria feito deixar o local antes do término da palestra. Por fim, a influencer ainda afirma que Mondego “não foi nem um pouco [profissional] nessa palestra”.

Neste sábado, Mondego fez uma nova publicação em seu perfil no Instagram. Sem citar o episódio envolvendo Jojo Toddynho, ele relembrou ações da Polícia Militar que resultaram em mortes e disse que “é falando sobre essas barbaridades, como evitá-las e como combatê-las” que prepara suas palestras e baseia sua “atuação como advogado dos direitos humanos com muito orgulho!”.

