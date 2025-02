A- A+

CELEBRIDADES Jojo Todynho aceita pedido de namoro de policial durante comemorações de aniversário; confira Cantora fez 28 anos nesta terça-feira (11) e compartilhou o novo relacionamento com os seguidores do Instagram

Jojo Todynho foi surpreendida durante a comemoração dos seus 28 anos nesta terça-feira (11). A cantora foi pedida em namoro pelo policial e gestor em segurança pública, Thiago Gonçalves, que preparou um café da manhã na cama com um buquê de rosas.

Jojo compartilhou com os seguidores, nos stories do Instagram, os presentes que seu novo namorado deu ao realizar o pedido de namoro. Entre os itens, uma cesta personalizada com o nome dos dois, com o café da manhã, uma carta, um buquê de rosas e um balão com a pergunta “Quer namorar comigo?”.



Jojo e Thiago foram padrinhos de casamento de um casal de amigos em dezembro do ano passado.

Em seguida, a influenciadora apareceu em vídeo nos stories para confirmar o novo namoro com o Thiago. Ela não conteve as lágrimas com tantas homenagens de aniversário, mas expressou que está feliz com o novo relacionamento. Desde seu término com o empresário Kleber Bulhões, Jojo Todynho não tinha assumido ninguém publicamente.

