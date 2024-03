A- A+

Briga Jojo Todynho explica discussão e nega tapa em colega de faculdade: "Não agredi ninguém" Cantora se envolve em briga com colega do curso de Direito

Jojo Todynho se envolveu em uma discussão na faculdade onde estuda Direito, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (21). A cantora, conhecida pelo hit "Que tiro foi esse?", discutiu com uma outra aluna após sofrer um deboche por parte da colega.

A confusão ocorreu do lado de fora da faculdade e teve cenas registradas e divulgadas pelo jornalista Leo Dias. No vídeo, é possível ver as duas se xingando, Jojo apontando o celular na cara da mulher, que grita: "não encosta em mim."

Na manhã desta sexta, Jojo esclareceu a situação em seus Stories: "Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça."

A cantora explicou ainda que a confusão começou após a tal moça debochar dela: "Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação, nem para ela, nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro."

