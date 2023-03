A- A+

saúde Jojo Todynho: gordura no fígado e dieta, os novos motivos que levaram cantora a adiar bariátrica Pacientes com doenças associadas, como diabetes, colesterol alto e esteatose hepática, precisam de um cuidado maior na realização do procedimento

Desde novembro do ano passado, Jojo Todynho fala em suas redes sociais sobre cirurgia bariátrica. É um desejo da cantora e apresentadora há tempos. Ela já tinha até uma data para realizar o procedimento, mas resolveu adiar em razão do seu casamento com Lucas Souza. Agora solteira, ela afirmou que não desistiu desse sonho. A atual mudança em seus hábitos alimentares, por exemplo, que tem como objetivo fazê-la perder 30 quilos, pode ser o início da realização desse objetivo.

Isso porque, em alguns pacientes, a perda de peso no pré-operatório tem como objetivo diminuir riscos, controlar doenças associadas e gerar melhor recuperação após a cirurgia. Vale lembrar que não é obrigatório, mas é uma medida a mais em relação à saúde da pessoa.

A cirurgia bariátrica, também conhecida como “redução do estômago” é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. Ela muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias.

Uma pessoa não operada tem espaço para consumir aproximadamente de 1 litro a 1,5 litro de alimento. Já um estômago pós-bariátrica tem capacidade para 25 ml a 200 ml (equivalente a um copo americano). A cirurgia afeta ainda a produção do hormônio da saciedade, o que diminui a vontade de comer, mas a redução da capacidade é a principal responsável pelo emagrecimento.

Para quem ela é recomendada?

A cirurgia é recomendada para indivíduos obesos com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40, por exemplo, uma pessoa de 1,70 metro e 116 quilos ou pessoas que tenham IMC acima de 35, por exemplo, uma pessoa de 1,70 metro e 102 quilos que tenha doenças associadas, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, hérnia de disco, esteatose hepática (gordura no fígado), entre outras.

Entretanto é necessário fazer uma avaliação clínica completa para verificar, principalmente, as áreas cardiorrespiratórias, psíquicas, assim como a existência de doenças associadas, como diabetes, hipertensão e apneia do sono.

Jojo, vale lembrar, é diagnosticada com esteatose hepática, condição conhecida como acúmulo de gordura no fígado, que pode acontecer devido ao excesso de peso corporal, diabetes, sedentarismo e alcoolismo, e que precisaria de um cuidado extra na realização da bariátrica. Segundo sua nutricionista e empresária, Renata Branco, em entrevista ao GLOBO, a dieta da cantora carece de carboidratos justamente por conta dessa condição.

Pacientes com diabetes e síndrome metabólica são mais propensos a ter esteatose. O risco também aumenta com o uso de anabolizantes. A concentração constante e prolongada de gordura no fígado pode provocar uma inflamação grave podendo evoluir para quadros graves de hepatite gordurosa, cirrose hepática e até câncer. Felizmente é uma condição que pode ser tratada e o principal meio para isso é uma mudança para hábitos alimentares mais saudáveis.

Em muitos casos, pacientes que conseguem eliminar bastante peso por meio de planos alimentares saudáveis, não precisam realizar a bariátrica. Não se sabe, porém, se é o caso de Jojo que já afirmou que quando marcar a cirurgia não divulgará nem mesmo a data.

Riscos

Por ser um procedimento invasivo que, dependendo do tipo de cirurgia, ocorre a abertura da barriga, o corte de órgãos, há riscos severos, sendo o cuidado no pós-operatório uma das partes mais importantes do procedimento.

Uma das preocupações após a cirurgia bariátrica é com a cicatrização do estômago reduzido. Seu rompimento pode originar infecções generalizadas e sangramentos internos, colocando o paciente em perigo.

Para não forçar o estômago durante sua recuperação, as dietas pós-cirúrgicas da bariátrica levam em conta o volume, o tipo e a consistência dos alimentos. Evoluindo da fase essencialmente líquida para a cremosa, pastosa, branda e, por fim, a dieta geral após melhora completa do organismo, podendo levar meses para cada etapa da reeducação alimentar.

Outro risco apontado por especialistas é a embolia pulmonar, doença que consiste na obstrução das artérias pulmonares por coágulos sanguíneos. Normalmente surge durante o longo período de repouso que o paciente precisa ficar deitado na maca e não tem força para fazer exercícios físicos, ou até mesmo pequenas caminhas pelos corredores do hospital.

Nestes casos, elas podem ser prevenidas com o uso de meias elásticas, compressores mecânicos dos membros inferiores e uso de anticoagulantes. Já os rompimentos requerem uma nova intervenção cirúrgica de emergência dependendo de cada caso.

Há também o reganho de peso pós cirurgia que acontece em praticamente 50% dos casos. Por mais que a cirurgia bariátrica seja eficiente na perda de peso, o reganho dos quilos perdidos pode acontecer, em média, segundo os especialistas depois dos primeiros 18 meses. Em partes por conta do fim da dieta, pela falta de acompanhamento psicológico, e pelo paciente achar que por conta da cirurgia não vai engordar novamente. O que é um ledo engano.

Por último, um possível risco da cirurgia é o cálculo biliar, ou colelitíase. A obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de pedra nos rins, mas não o único; a rápida perda de peso também pode levar ao surgimento de cálculos biliares na vesícula.

Uma forma de prevenir o surgimento e agravamento de cálculos biliares após a cirurgia bariátrica é por meio de tratamento com medicamentos, como o ácido ursodesoxicólico, que atua na dissolução de cálculos biliares de colesterol.

Pós-operatório

Os profissionais ressaltam que, antes e depois da realização da cirurgia, é importante tratar de forma sistêmica o paciente, controlando a taxa glicêmica, a pressão arterial e transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão, não deixando de lado as avaliações multidisciplinares com o cirurgião responsável, nutricionista, cardiologista, endocrinologista, psicólogo e psiquiatra.

No caso de Jojo, além de todos acima, continuar também a rotina de exercícios físicos para não retornar ao peso anterior.

