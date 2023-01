Jojo Todynho manda "recado" para quem fala sobre seu peso: "O corpo não é seu"

A- A+

Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para mandar um "papo reto" para as pessoas que falam sobre seu peso e sua rotina de malhação. Num vídeo publicado nesta quinta-feira (19), ela citou situações pelas quais passa e que considera preconceituosas:



"Bom dia! Dublê de Gracyanne passando aqui para fazer um pedido para você que acha que está motivando e fica também desmotivando: 'Nossa, você está malhando? Não vi diferença'. Quem está malhando não está malhando para você ver diferença, não. O corpo não é seu, c*! Cuida da sua vida. Você é médico, você é nutricionista, você é endocrinologista? Qual é a sua formação? Eu acho que a diferença você tem que ver quando estiver numa consulta lá no médico".

Ela citou mais uma situação desconfortável: "Outra coisa que vem enraizada na maldade: 'Nossa. você emagreceu...'. Mas aquele negócio, assim ó, que te olha de cima até embaixo. Ninguém quando está no projeto de uma vida melhor está fazendo para mostrar nada para você, não. Você não está preocupado com o peso da pessoa, não. Você está preocupado em botar o seu preconceito para fora. Então pega a língua e já sabe onde enfiar".

Ela falou ainda sobre a cirurgia bariátrica que pretende fazer: "'Ah, quando você vai fazer bariátrica?'. Cada um tem o seu processo. Quem vai fazer bariátrica tem uma equipe acompanhando. Eu não vou divulgar hora, nada. Quando ver, já foi. 'Ih, já fiz'. Aí já fez meses. Para de desmotivar os outros achando que está motivando". Ela encerra o vídeo de maneira debochada: "Cuida do seu rabo".





