Jojo Todynho mostra quarto que fez para Francisco, criança angolana que ela tenta adotar

Jojo Todynho, de 27 anos, já anúnciou que deseja ser mãe. No ano passado, ela afirmou que entrou em um processo de adoção de Francisco, menino que conheceu durante sua viagem para Luanda, em Angola. Nesta terça-feira (21), ela publicou um vídeo mostrando as obras que está realizando para o quarto da criança, dando a entender que o processo está quase finalizado.

Na gravação, ela conversa com o profissional que está responsável pela obra e o pede para explicar em que local ficará a televisão, o videogame e cama de seu futuro filho.

"Só um 'spoilerzinho' do quarto de Francisco. Olha, que coisa linda. Botar um videogame", disse Jojo em seu vídeo publicado no Instagram, enquanto apontava para o rack do quarto.

Ela se surpreendeu e elogiou a velocidade da obra realizada por seu funcionário, que respondeu dizendo quais móveis ainda faltam. "Já botou a porta?", disse Jojo e após o funcionário confirmar, ela a testou e elogiou: "ah, que lindo".



Sonho antigo

A cantora afirmou em suas redes que pretende voltar ao país angolano até agosto para realizar os últimos tramites do processo de adoção. Além de Francisco, Jojo já admitiu para fãs que tem o desejo de dar a luz a outro filho, este apenas depois de se formar em direito — curso que a artista voltou a estudar para realizar o sonho de ser advogada.

Jojo já tentava ter um filho desde o casamento com Lucas Souza, seu ex-marido. Em live realizada no início do ano passado, a artista afirmou que ficou decepcionada e afirmou "perdi o brilho", ao saber que seu ex-cônjuge não produziria espermatozoides o suficiente para conseguir ter um filho na época em que se relacionavam.

