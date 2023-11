A- A+

FAMOSOS Jojo Todynho se revolta e diz o que a fez se separar de Lucas Souza: "Peguei conversas com homens" Cantora e apresentadora revelou ainda suposto envolvimento do ex-marido com drogas

Jojo Todynho resolveu abrir o jogo sobre sua separação de Lucas Souza. Revoltada com seguidores que a estavam marcando em comentários sobre o participante de “A Fazenda 15”, a cantora publicou uma série de vídeos no Instagram, nesta terça-feira (21), revelando o que motivou o fim da relação.

“O meu casamento acabou porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Quando eu contei e fui questionar isso a ele, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black, e falou que iria me colocar de homofóbica na internet. Eu fiquei com medo. E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", disse.

Segundo Jojo, o ex-marido tentou usar sua mãe para desestabilizá-la. “Ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe e é por isso que entrei com o processo para retirar o nome dela da minha certidão, porque eu falei para ela o que estava acontecendo e ela não me ouviu”, afirmou.



A cantora ainda afirmou que Lucas a xingava e “surtava do nada”, além de ter citado outros motivos para a separação. “Lucas chutou Bradok (cachorro dela), eu achei maconha dentro da minha casa. O ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu R$ 10 mil para uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Isso foi um dos motivos para eu o ter colocado para fora da minha casa", contou.

Equipe de Lucas reage

Após as acusações feitas por Jojo, a equipe de Lucas Souza se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. “Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento puxam para um dos momentos mais tristes da sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa sonhar, trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz”, diz a nota oficial.

O texto não desmente e nem confirma as declarações da cantora. “Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes”, segue a nota.

Sem citar diretamente o nome de Jojo, o time diz não compreender a atitude da ex-peoa. “Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de ‘verdades’, sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela”, declara. A nota diz ainda que a equipe jurídica do famoso “está em campo para atuar conforme manda a lei”.



