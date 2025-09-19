A- A+

celebridades Jojo Todynho vai nas redes socias para falar sobre audiência com o PT A disputa legal começou quando a cantora afirmou recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula

Jordana Gleise de Jesus Menezes, mais conhecida como Jojo Todynho, está sendo processada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), após uma fala sua em uma entrevista alegando que recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula para a presidência. Nesta quinta-feira (18), a cantora e ex-fazenda foi para uma audiência do caso.

Na data, a autora do hit "Que Tiro Foi Esse" foi, juntamente com seus advogados, nas sua redes sociais se explicar.

"A tentativa de criminalizar as declarações de Jojo Todynho revela não apenas a falta de interpretação de texto, mas também o desconhecimento mais elementar sobre os contornos do crime de difamação. A fala em questão não individualiza sujeito determinado, tampouco atribui fato criminoso ou desonroso a pessoa específica, requisitos indispensáveis para a configuração típica", dizia a postagem.

Confira o vídeo na íntegra com mais detalhes:

