Streaming Jon Bernthal surge com novo visual de Justiceiro em foto vazada de set da Marvel; veja Ator volta a interpretar o personagem em especial do Disney+, que estreia em 2026

O ator Jon Bernthal foi flagrado vestido com o novo traje do Justiceiro. A imagem vazada é do set do especial do personagem para o Disney+, que deve estrear em 2026.

First look at Jon Bernthal in the new Punisher suit



stevesandsnyc | IG pic.twitter.com/TRHUlK0nQ4 — Culture Crave (@CultureCrave) August 5, 2025

Na foto, o anti-herói da Marvel aparece com um visual um pouco diferente de suas aparições anteriores. Mantendo a barba, Jon Bernthal veste um uniforme preto, com o típico emblema de caveira do personagem.

As gravações para o especial estão sendo realizadas em Nova York. Vale lembrar que Jon Bernthal também está escalado para repetir o papel no filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que já iniciou as filmagens no Reino Unido.

O especial do Justiceiro está sendo dirigido por Reinaldo Marcus Green (“King Richard”). Ainda sem sinopse revelada, o programa deve ser exibido como episódio único.

